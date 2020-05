Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 23 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 23 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, Luna, Sole, Venere e Saturno sono tutti dalla vostra parte e vi garantiranno un bel fine settimana, emozionante per l’amore e soddisfacente per il lavoro. Lanciatevi in nuove occasioni, senza timore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, si sta per aprire una nuova fase per voi e la vostra vita sentimentale. Chi ha chiuso da poco una storia può lasciarsi alle spalle un po’ di dolore e cercare di rimettersi in gioco in modo diverso e più maturo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata un po’ nervosa e agitata per voi, soprattutto con la famiglia o con qualche amico. Negli scontri con l’altro, però, cercate di essere meno aggressivi e di ascoltare di più: ne varrà la pena.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox sono giornate un po’ nervose e in cui siete particolarmente emotivi. Non sarà, forse, che a volte esagerate nel pensarvi al centro del mondo? Se qualcuno vi rimprovera un eccessivo egoismo forse dovreste rifletterci un po’ su.

ACQUARIO

Cari Acquario, Sole e Luna sono dalla vostra parte e renderanno questo fine settimana particolarmente speciale. Sia in amore che sul lavoro, dove alcune nuove proposte stuzzicheranno il vostro genio e la vostra fantasia.

PESCI

Cari Pesci, se avete dei dubbi in amore cercate di rimanere cauti e non prendere decisioni azzardate. Non sempre quello che desiderate è quello di cui avete veramente bisogno. Rifletteteci.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: Luna, Sole, Venere e Saturno sono tutti dalla vostra parte e vi garantiranno un bel fine settimana, emozionante per l’amore e soddisfacente per il lavoro.

