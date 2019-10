Oroscopo oggi: sabato 5 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Inizia una nuova giornata e torna l’appuntamento con l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, infatti, le previsioni dell’oroscopo sono sempre molto consultate: un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, sabato 5 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, sabato 5 ottobre 2019. L’oroscopo di TPI:

Ariete

Amici dell’Ariete, le stelle vi invitano a fare particolare attenzione nella giornata di oggi alle relazioni con gli altri, specie con le persone che reputate più vicine. Non sempre infatti riuscite a trovarvi d’accordo, e per questo potreste facilmente litigare per futili motivi. D’altronde vivete un periodo complesso, di grandi cambiamenti, che vi rendono nervosi. Pensate quindi maggiormente a voi stessi.

Toro

Cari Toro, finalmente il weekend si apre all’insegna del recupero e di maggiori aspettative rispetto agli ultimi giorni che sono stati parecchio complessi per il vostro segno. Rialzate la testa dopo un periodo difficile, ma attenti ad innervosirvi inutilmente. Evitate inutili litigi e non rispondete ad ogni provocazione. I rapporti interpersonali ne beneficeranno.

Gemelli

Amici dei Gemelli, finalmente questa per voi è una giornata positiva, così come tutto il weekend. L’oroscopo vi invita finalmente ad approfittarne. Utilizzate il weekend per rilassarvi e ricaricare le pile, in vista poi della nuova settimana che sarà piuttosto impegnativa. Finalmente la Luna non è più in opposizione: bene l’amore.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi 5 ottobre 2019 vi vede particolarmente stanchi e giù soprattutto dal punto di vista fisico. D’altronde avete molti impegni, e poco tempo e forza per portarli tutti a termine. Le cose però potranno migliorare presto, per cui non fatevi prendere dall’ansia. Nei rapporti interpersonali approfittatene per recuperare relazioni importanti.

Leone

Amici del Leone, giornata davvero positiva per il vostro segno, durante la quale riuscirete a risolvere questioni ancora in sospeso, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Dopo aver tanto faticato, finalmente potete raccogliere i frutti. In amore ricordate che la sincerità paga sempre. Per cui se ci sono state tensioni con il partner, parlatevi e chiaritevi, e siate soprattutto più comprensivi.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi 5 ottobre 2019 prevede un sabato al top per quanto riguarda l’amore. Vivete già giornate molto felici in amore, ma le cose andranno se possibile ancora meglio in questi giorni, grazie al transito di Venere nel vostro segno. Chi è single può fare nuovi importanti incontri, dovete però uscire e darvi da fare. Chi è in coppia da tempo può portare avanti progetti ambiziosi.

Bilancia

L’oroscopo di oggi, amici della Bilancia, prevede una giornata particolarmente stressante e sottotono per il vostro segno. Tanti dubbi e incertezze in particolare in amore: non siete sicuri che la storia che state vivendo sia davvero quella giusta per voi. È il caso di chiuderla qui? Pensateci bene e non prendete decisioni affrettate, che potrebbero essere dettate solo da un momento di rabbia e tensione.

Scorpione

Amici dello Scorpione, quella di oggi 5 ottobre 2019 è una giornata neutra, senza particolari novità né in positivo né in negativo. Sta a voi allora dare una svolta alla giornata, per far sì che le cose vadano meglio di quanto prevedono le stelle. Per fortuna le cose migliorano presto, sia a livello sentimentale che in ambito lavorativo. Inoltre non trascurate l’aspetto fisico e la salute.

Sagittario

Cari Sagittario, un weekend da dedicare completamente alla cura di voi stessi e del vostro benessere. Ultimamente infatti avete pensato troppo agli altri e ai loro interessi, ma adesso è il caso di cambiare rotta e concentrarvi sugli obiettivi che volete raggiungere. Iniziate aumentando la vostra autostima. Troppo spesso infatti non credete abbastanza nelle vostre capacità.

Capricorno

Amici del Capricorno, l’oroscopo di oggi prevede per questo weekend qualche possibile contrasto in amore. Potrebbero infatti esserci tensioni e discussioni con il partner. Se sapete di aver sbagliato e di avere qualcosa da farvi perdonare, non temete a chiedere scusa. La vostra metà sicuramente apprezzerà. Siate diplomatici e cauti con le parole.

Acquario

Cari Acquario, una giornata quella di oggi 5 ottobre 2019 all’insegna del romanticismo e della voglia di coccole. Chi è in coppia, infatti, si sente particolarmente alla ricerca di attenzioni da parte del partner, mentre chi è single vorrebbe finalmente trovare l’anima gemella. Approfittate del weekend anche per riposarvi un po’: ultimamente vi siete stancati molto.

Pesci

L’oroscopo di oggi, per i Pesci, prevede finalmente una giornata all’insegna del recupero. Avete dato tanto ultimamente, soprattutto sul lavoro, e per questo siete arrivati scarichi, sia mentalmente che fisicamente. I problemi e le preoccupazioni non mancano, ma voi cercate di non pensarci e approfittate del fine settimana per staccare la spina.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

