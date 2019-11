Oroscopo oggi: sabato 30 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, sabato 30 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, sabato 30 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, una giornata in cui dovrete cercare di non stressarvi e mantenere la calma, perché potreste innervosirvi facilmente. D’altronde il weekend è arrivato, per cui cercate di non stressarvi. Fate molte cose e tutte contemporaneamente, per cui potreste perdere la pazienza facilmente. Datevi delle priorità e cercate di portare a termine quelle.

Toro

Cari Toro, giornata molto propizia per portare a termine i vostri progetti, sia in campo lavorativo che sentimentale. Le cose per molti versi migliorano a partire da oggi, e riuscirete così a vivere un weekend molto sereno e tranquillo. Se avete avuto discussioni con i vostri familiari, è il momento di parlarvi e chiarire. Migliora anche la salute dopo qualche acciacco.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi – 30 novembre – vi vede presi da una situazione piuttosto favorevole, anche se dovete affrontare qualche fastidio a livello fisico. In generale il weekend è all’insegna del recupero, con dei chiari segnali che si protrarranno in tutto il 2020. Dovete solo avere un altro po’ di pazienza. Buone notizie anche per i single: potreste fare nuovi incontri.

Cancro

Cari Cancro, il mese è stato piuttosto complesso per il vostro segno, con tanti imprevisti e preoccupazioni, ma per fortuna le cose migliorano presto e ritroverete serenità. A livello lavorativo ci saranno diverse complicazioni, con momenti di stallo e difficoltà da superare. Non sottovalutate la salute: potreste avere qualche acciacco fisico.

Leone

Cari Leone, migliorano per il vostro segno le cose rispetto all’ultimo periodo. Cercate di evitare discussioni e tensioni in amore, perché altrimenti potreste rovinare una storia anche di lunga data. Attenti anche alla salute, siete un po’ fiacchi e giù di morale, per cui mantenete la calma e i nervi saldi. Cercate di rilassarvi, approfittando del weekend, magari stando in compagnia del partner.

Vergine

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di oggi prevede un sabato davvero positivo per il vostro segno. Bene in particolare il lavoro, dove potreste ricevere qualche inaspettato colpo di fortuna. Approfittate del weekend per recuperare dal punto di vista psicofisico, dopo qualche giorno un po’ sottotono. Se siete single, non fatevi prendere dal pessimismo, arriveranno buone occasioni anche per voi.

Bilancia

Cari Bilancia, se avete una relazione importante, fate di tutto per proteggerla da possibili insidie o pericoli esterni. Bene invece il lavoro. Potreste ricevere nuove proposte interessanti, per cui coglietele al volo. Se invece siete single ma innamorati di qualcuno, non abbiate timore di dichiararvi. Non innervositevi inutilmente, ma se alcune cose proprio non vi vanno giù, tagliate i ponti.

Scorpione

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi – 30 novembre – prevede varie tensioni da superare in amore, ma per fortuna da questo sabato torna la serenità. Qualche possibile problema a livello economico, avete speso più del previsto, e ora siete un po’ in difficoltà. Il lavoro vi porta via un sacco di energie, ma non trascurate lo sport e della sana attività fisica.

Sagittario

Cari Sagittario, cercate di stare un po’ zitti, perché ultimamente parlate un po’ troppo. In questa giornata dovreste invece cercare di tacere un po’ di più, altrimenti rischiereste di fare brutte figure o gaffes imbarazzanti. Le cose possono migliorare dal punto di vista lavorativo, soprattutto se siete in cerca di nuove opportunità per la vostra carriera.

Capricorno

Cari Capricorno, giornata molto positiva sotto ogni punto di vista per il vostro segno. Sfruttate occasioni propizie per fare bene, soprattutto alcune saranno davvero imperdibili. Eventuali problemi saranno risolti al più presto, per cui datevi da fare. Curate di più il vostro fisico e la salute, perché ultimamente vi siete troppo trascurati.

Acquario

Cari Acquario, la Luna lascia il Capricorno ed entra nel vostro segno. I single potranno avere ottime opportunità, grazie ad un ottimo quadro astrologico. Cercate quindi di risparmiarvi ed evitare eventuali complicazioni, cercando di essere meno orgogliosi del solito. Lo stress, infatti, a lungo andare fa solo male a voi stessi e a chi vi circonda.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi prevede ottime soluzioni per il vostro segno, con tante opportunità da cogliere al volo. Se avete avuto dei problemi, riuscirete a risolverli in breve tempo. Il weekend, infatti, sarà davvero propizio. Le cose migliorano anche dal punto di vista lavorativo. Dormite di più e riposatevi, ne beneficerà la salute.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

