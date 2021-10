Sul quinto numero del settimanale TPI - The Post Internazionale, in edicola dall’8 ottobre, Roberto Corradi analizza le profezie di Antonio Capitani

L’oroscopo fact-checking: gli astri sette giorni dopo

ARIETE

«Osare un cicinìn? Se puede far, visti Giove e Saturno. Che oltretutto vi procurano favori quasi miracolosi». E invece alle comunali del 3 e 4 ottobre, Carlo Calenda, 9/4/1973, candidato sindaco per il partito “Azione” ottiene solo il 19 per cento dei voti e non supera il primo turno a Roma.

TORO

«Non c’è verso di dare colore alle vostre stelle… che si traducono nella necessità di farvi un dèrriere cubico senza che otteniate risultati». E infatti per Mark Zuckerberg, 14/5/1984, il 4 ottobre si verifica il “down” più potente che mai di tutti i suoi social. E va avanti per ore.

GEMELLI

«Che fighi che siete. Carisma e sagacia quasi stupiscono, i colpi di glutei (meritati e magari risolutivi) quasi spiazzano». E infatti il sindaco uscente di Milano Giuseppe Sala, 28/5/1958, alle ultime elezioni comunali viene confermato al primo turno con il 57,7 per cento delle preferenze.

CANCRO

«Urano vi fa sfoderare tempismo e pionierismo (utili pure a fregare la concorrenza)». E invece alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre Virginia Raggi, 18/7/1978, sindaca in carica a Roma, racimola solo un 19,08 per cento di preferenze dei votanti e deve lasciare le buche al suo successore.

LEONE

«Non è facile sistemare e resettare ove occorre, ma riuscirete nell’intento gettando le basi per un futuro più croccante e vantaggioso. Una bottarella di glutei è comunque nell’aere». E infatti il 6 ottobre lo scienziato Giorgio Parisi, 4/8/1958, si vede assegnato il premio Nobel per la Fisica.

VERGINE

«Nel lavoro nuove cerchie v’accolgono, le vostre idee fan la differenza». E invece il 5 ottobre Pippo Franco, 2/9/1940, candidato con Michetti alle comunali di Roma, racimola solo 49 preferenze. Poi viene denunciato per un falso Green pass ma questo è tutto un altro discorso.

BILANCIA

«Il lavoro si avvale di profferte, cont(r)atti proficui e svecchiamenti. Cose che, unite alla vostra competenza e al vostro mordente, risollevano sempre di più le sorti complessive di tutti voi». E infatti il 5 ottobre Matteo Lepore, 10/10/1980, viene eletto sindaco a Bologna al primo turno.

SCORPIONE

«Machiavellismi e sorrisi a sessanta denti oliano sia il lavoro sia l’accoglienza delle vostre richieste». E infatti il 4 ottobre viene diffusa la notizia dell’assegnazione del Nobel per la medicina al fisiologo David Julius, 4/11/1955, vincitore del premio insieme ad Ardem Patapoutian.

SAGITTARIO

«Astri gioiosi promettono di farvi migliorare il lavoro che svolgete. E c’è pure il colpetto di glutei che potenzia». E infatti il 10 ottobre, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, 27/11/1964, conquista il terzo posto nella Nations League battendo il Belgio per 2 a 1.

CAPRICORNO

«Venere vi fa stare bene in senso lato, vi rende più succulent-fighi. C’è però chi critica, pretende, vi taglia gli zebedei». E infatti alle amministrative Gaetano Manfredi, 4/1/1964, vince al primo turno a Napoli ma si taglia fuori dalle polemiche tra il governatore della Campania De Luca e il Governo.

ACQUARIO

«Lavoro, soldi, forma psicofisica e mondo privato volgono al meglio. Perché avete una carrettata di stelle propizie». E infatti a ottantasei anni Corrado Augias, 26/1/1935, torna su Rai 3 insieme a Giorgio Zanchini con Rebus, un nuovo programma settimanale di approfondimento e attualità.

PESCI

«Il lavoro premia comunque le attese e un sedere quadro: il vostro slancio suino è pazzeschissimo». E invece il 9 ottobre, commentando i disordini provocati a Roma da Forza Nuova, il filologo Luciano Canfora accusa Matteo Salvini, 9/3/1973, di essere portatore di veri elementi di fascismo.

