Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 9 aprile 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 9 aprile 2021:

Ariete

Cari Ariete, sentite di aver avviato un progetto in modo troppo precipitoso: per vedere i frutti bisognerà aspettare. Concentratevi sul lavoro e su quello che sapete fare.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vi sentite in forma e la vita vi sorride. Avete trovato un ottimo equilibrio tra le questioni familiari e quelle lavorative. Avanti dritti per la vostra strada.

Gemelli

Cari Gemelli, pensate di dover dire agli altri quello che pensate ma non è la soluzione corretta. Prima di agire, riflettete bene sulle possibili conseguenze…

Cancro Cari Cancro, avete voglia di buttarvi sul lavoro e di impegnarvi al massimo per raggiungere i vostri obiettivi. Non abbiate paura di sbilanciarvi e provate ad essere anche un po’ impulsivi.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’indipendenza nel lavoro dovrà attendere. Alcune situazioni familiari richiedono la vostra attenzione.

Vergine

Cari Vergine, non sopportate l’ipocrisia ma in questo momento non potrete dire tutto quello che pensate. Alcune situazioni delicate ve lo impediscono e dovrete rimandare i confronti.

Bilancia

Cari Bilancia, il lavoro approssimativo è vostro nemico e non dovrete attuarlo se vorrete raggiungere i vostri obiettivi. Concentratevi su questo e mantenete alta l’attenzione.

Scorpione

Cari Scorpione, dopo aver attraversato un periodo faticoso, state per entrare in una fase leggera. Tuttavia, considerate che è facile farsi trasportare dal momento. Piedi per terra!

Sagittario

Cari Sagittario, quando pensate al futuro partite per il vostro mondo con fantasie e sogni. Siate più razionali nelle vostre scelte.

Capricorno

Cari Capricorno, qualsiasi aspetto della vostra vita nelle prossime ore assumerà una dimensione superiore. Vi sentite in connessione con il mondo e questo vi rasserena molto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (9 aprile 2021), sapete che le cose urgenti stanno procedendo nel modo corretto. Staccate dal lavoro e pensate al vostro benessere.

Pesci

Cari Pesci, siete fiduciosi rispetto a una decisione importante che avete preso nei giorni scorsi. Questo vi permette di rasserenarvi e di non stare troppo in ansia.

