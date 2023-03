Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 31 marzo 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 31 marzo 2023:

Ariete

Cari Ariete, tutte le sconfitte dei giorni passati sono bilanciate dalla fantastica giornata di oggi! Viaggiate verso magnifiche mete con il corpo e con la mente. Occhio però: forse avete dimenticato qualcosa.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la forma fisica è in decisa ripresa, grazie al favore di Marte in Cancro. Occhio però a non eccedere con gli sforzi: a tutto c’è un limite, specialmente se avete una certa età.

Gemelli

Cari Gemelli, per paura di essere incompresi, a volte vi chiudete in voi stessi, diventando impenetrabile dall’esterno. Chi ve lo fa fare? Così facendo, vi autoinfliggete una punizione e una solitudine che non meritate. In più, allontanate da voi l’amore…

Cancro



Cari Cancro, siete carichi di potenziale oggi! Tenetevi pronti, perché sono in arrivo delle responsabilità importanti di cui dovete farvi carico. Non andate in ansia per ciò: si tratta di qualcosa che nel futuro diverrà una fonte di guadagno.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 31 marzo 2023), si prospetta all’orizzonte la possibilità di una vacanza molto intrigante, ricca di divertimento e anche emozioni. Accettate solo se siete disposti a scendere a compromessi con gli altri partecipanti.

Vergine

Cari Vergine, cominciate ad avvertire una grande stanchezza in tutto il corpo, segno che è ora di concedere del meritato relax alla vostra mente e al vostro corpo. Avete prenotato una seduta di massaggio per il weekend?

Bilancia

Cari Bilancia, evitate di farvi prendere dalla fretta di voler finire alcune incombenze noiose: occorre cura e attenzione se non volete incappare in fastidiosi contrattempi dell’ultimo minuto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, per ambire al meglio, dovete ridimensionare alcune distrazioni: esse vi fanno perdere tempo prezioso e vi portano fuori dal giusto tracciato. Per il resto, restate concentrati su ciò che conta veramente.

Sagittario

Cari Sagittario, s’intravede all’orizzonte la possibilità di spostamenti per lavoro o per piacere. Non dite di no: si tratta di occasioni che potrebbero darvi molto.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, concludete marzo all’insegna della salute, dedicando più tempo alle visite di controllo e alle analisi. A chi vi propone compiti e impegni pesanti, rispondete educatamente di no.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 31 marzo 2023), oggi la concorrenza è forte e cerca in ogni modo di mettervi da parte. Non permettete che altri vi tolgano ciò che avete conquistato a fatica: lottate con le vostre forze per mantenere la vostra posizione.

Pesci

Cari Pesci, le stelle oggi dicono che dovrete dimostrare tutta la vostra competenza a livello lavorativo se volete concludere degnamente questo mese. Tra le altre cose, il week end è alle porte: sì a gite fuori porta.