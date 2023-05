Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 26 maggio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 26 maggio 2023:

Ariete

Cari Ariete, le stelle dicono che per voi sarà una giornata piuttosto movimentata. Se qualche evento bizzarro vi colpisce, cercate di rimanere calmi e a mente lucida.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, respirate aria di romanticismo, ma gli impegni quotidiani finiscono sempre per avere la priorità su tutto. Riuscirete ad occuparvi di una faccenda di cuore, solo dopo aver portato a termine il vostro lavoro.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi vince il lavoro di squadra. Qualcuno dei progetti che avete in cantiere farà grossi passi in avanti grazie all’aiuto di colleghi e soci a voi alleati.

Cancro



Cari Cancro, non fatevi scoraggiare dalle avversità ed agite: le stelle sono dalla vostra parte e avete la capacità di trasformare le avversità in occasioni d’oro. Fate affidamento su chi conoscete molto bene se avete bisogno di un consiglio.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 26 maggio 2023), la giornata sarà parecchio movimentata a livello emotivo: alti e bassi continui vi stancheranno parecchio. Riceverete delle ottime notizie in ambito lavorativo, ma ci vorrà ben altro per farvi tornare sereni.

Vergine

Cari Vergine, presto sarete in grado di disfarvi di qualcosa che vi ha oberato e oppresso in questo ultimo tempo. L’orizzonte che vedete davanti a voi sembra sgombro da nubi.

Bilancia

Cari Bilancia, dopo diverso tempo vi sentite di nuovo in armonia con il mondo. Vi sentite guidati da un piacevole ottimismo e non perdete occasione per trascorrere qualche momento in allegra compagnia.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, oggi alcune questioni legate alla sfera familiare richiederanno la vostra massima attenzione: c’è bisogno del vostro supporto. In serata la situazione si distende.

Sagittario

Cari Sagittario, venerdì ideale per dedicare più tempo a voi stessi e ai vostri progetti futuri. Vi sentirete attratti – con vostra grande sorpresa – da qualcosa che non vi aveva mai destato grande interesse prima d’ora.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, se non riuscirete a terminare in tempi brevi le vostre incombenze, sarete costretti a ritardare ad un impegno a cui tenevate. non dimenticate di condividere con i vostri affetti i vostri sentimenti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 26 maggio 2023), vi farebbe comodo concentrare le energie verso gli affari economici e domestici. I vostri atteggiamenti – più bizzarri del solito – attireranno le attenzioni di nuove persone.

Pesci

Cari Pesci, siete talmente impegnati che non sapete bene come riuscire a fare tutto in 24 ore! Per fortuna le energie non vi mancano e avete degli alleati fidati su cui contare.