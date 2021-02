Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 26 febbraio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 26 febbraio 2021:

Ariete

Amici dell’Ariete, giornata all’insegna della cautela perché ci sono varie questioni burocratiche da chiarire. Cercate però di non agitarvi inutilmente, ma datevi delle priorità e fate una cosa alla volta. Domani invece sarà finalmente una giornata nella quale riposare e dedicarvi totalmente a voi stessi.

Toro

Amici del Toro, se ci sono dubbi o difficoltà di qualsiasi genere, non abbiate paura a chiedere aiuto e consiglio ad amici e familiari. Soprattutto se si tratta di donne, perché sapranno senz’altro toccare le giuste corde. Se siete in cerca dell’anima gemella, potrebbero esserci ottime sorprese. La serata sarà all’insegna della passione.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko non potete sempre vincere o sperare di ottenere qualcosa che non meritate. Purtroppo però fate fatica a capirlo e a metabolizzarlo. I problemi ci sono per tutti e le situazioni difficili capitano sempre, per cui fatevene una ragione e andate avanti dando sempre il massimo.

Cancro

Cari Cancro, in arrivo splendide offerte di lavoro, anche inaspettate. In certi casi è davvero difficile dire di no, ma voi prima di accettare valutate bene pro e contro. Potranno esserci inoltre incontri piccanti per chi è single o ritorni di fiamma con un ex. Evitate invece situazioni del genere se siete già impegnati.

Leone

Amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko periodo negativo per chi ha intenzione di portare avanti accordi di qualsiasi genere, trattative o affari da concludere, perché Mercurio è in opposizione. Se necessario affidatevi a un legale. Come sempre la legge farà giustizia. Pian piano le cose stanno migliorando, non abbattetevi.

Vergine

Amici della Vergine, se vi sentite un po’ alle strette e siete presi dall’ansia tanto da non avere più certezze, mantenete la calma. La colpa è da attribuirsi ad un quadro astrale decisamente dissonante. Prendete un bel respiro e datevi delle priorità, cercando di andare dritti al sodo. Insomma, capite cosa conta davvero e tralasciate il resto, così sarete felici.

Bilancia

Cari Bilancia, una giornata a dir poco movimentata ma molto proficua per gli affari di cuore. Avete tanto carisma e una sensualità fuori dal comune. Tanti dunque i corteggiatori che busseranno alla vostra porta. Se siete single quindi potrete divertirvi e sbizzarrirvi, avete solo l’imbarazzo della scelta.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko dovete muovervi con cautela e razionalità se non volete litigare con chi vi circonda. Per fortuna piano piano la situazione sta migliorando sotto ogni punto di vista, ma non forzate troppo la mano e agite con prudenza. Attenzione negli spostamenti. Dovreste riposarvi e dormire un po’ di più.

Sagittario

Amici del Sagittario, Venere fa i capricci, ma per fortuna riuscite a gestirvi bene e ottenere il massimo. Specie in ambito lavorativo infatti ci sono ottime opportunità di carriera. Potete concludere affari importanti, come l’acquisto di una casa. Attenzione però a piccoli contrattempi o dubbi che possono sorgere e rallentare i vostri piani.

Capricorno

Amici del Capricorno, questo mese si sta rivelando speciale per voi dal punto di vista sentimentale. Avete acquisito delle certezze che prima non avevate e ora tutto vi sembra più chiaro. Se avete una coppia di lunga data, potete rafforzarla, mentre i single possono incontrare l’anima gemella. Se avete invece dei dubbi, date priorità al cuore.

Acquario

Cari Acquario, in questo periodo siete davvero delle bombe sexy pronti a fare strage di cuori. Avete infatti una sensualità e un fascino fuori dal comune, per cui potrete facilmente conquistare una persona che vi piace o essere attorniati da molti corteggiatori. Al tempo siete sfuggenti, per cui risulterete belli e dannati! Come si suol dire, in amore vince chi fugge.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in questo periodo siete particolarmente con la testa fra le nuvole, e amate circondarvi di gente come voi. Un po’ di razionalità in più però non fa mai male. Soprattutto in ambito lavorativo, altrimenti, non darete una bella immagine ai vostri colleghi e superiori.

