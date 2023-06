Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 2 giugno 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 2 giugno 2023:

Ariete

Cari Ariete, il ponte del 2 giugno, per voi, sarà fantastico. Cominciate a sentire la spinta ottimistica dai Gemelli, segno che talvolta vi complica la vita sentimentale, ma è sempre un ottimo compagno di avventure professionali e di altro tipo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, voi siete il segno di Terra che nello zodiaco ha fama di amante focoso, specialmente l’uomo, considerato marito ideale e bravo padre di famiglia. Siete amanti nati, ora dovete dimostrarlo nei fatti.

Gemelli

Cari Gemelli, dovrete fare qualche conto con Saturno in Pesci. Il vostro oroscopo personale evidenzia due pianeti, che vi daranno amore e forza per abbattere le barriere professionali. Rapporti non facili con le autorità.

Cancro



Cari Cancro, il mese di giugno rappresenta un momento straordinario per la vostra vita, indipendentemente dalla vostra età. Anzi, sotto queste stelle splendenti appaiono favorite le persone mature.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 2 giugno 2023), forse per eccesso di emozioni che giungono inattese una dopo l’altra, lo stomaco è a volte in difficoltà. Cautela nella salute specie il oggi e il 7 giugno, quando Luna sarà contro Giove, Venere e Marte.

Vergine

Cari Vergine, ci sono due postazioni nello zodiaco da dove la Luna riesce a mandarvi in tilt. Quando transita nei Pesci o quando cambia nel Sagittario, dove per l’appunto diventerà Luna piena domenica 4 giugno.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere, vostra protettrice, va in Leone, segno che porta nuovi amici, occasioni di lavoro, alti guadagni. Donne circondate da un alone di mistero, voglia di trasgressione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Mercurio, Giove, Urano, Venere, Marte e Plutone sono in aspetto dissonante. Un vostro personale record, ben 6 tra quadrature e opposizioni, ma dobbiamo anche ricordare che siete abbastanza abituati e, non per sminuire l’importanza degli influssi, non possiamo mettere in dubbio la verità: ci sarà una vostra reazione spettacolare che nessuno sospetta!

Sagittario

Cari Sagittario, Luna e Venere vi rende amanti per “recuperare” le occasioni non sfruttate. Il vostro giugno è prezioso per mettere in pratica quanto progettato. Pensate a investimenti sicuri che rendano pure in futuro.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, potete intuire quali sono i momenti giusti per contrattaccare (per esempio lunedì e martedì 5 e 6) e guadagnare un punto a vostro favore. Ora le collaborazioni hanno il favore del Sole e quello di Venere che raggiunge il suo Marte nel segno del Leone, domenica 4.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 2 giugno 2023), con lo Scorpione dividete il cielo più impegnativo di giugno, ma voi potete contare sul Sole in Gemelli, un trigono celeste che vi preserva dai problemi.

Pesci

Cari Pesci, stacanovisti del lavoro, settore occupato da stelle importanti per il presente e il futuro. Il vostro Saturno forma aspetti con tre pianeti nel Toro (soldi), Venere e Marte si incontrano in Leone, segno professionale e con forte influenza sulla salute.