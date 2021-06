Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 11 giugno 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 11 giugno 2021:

Ariete

Cari Ariete, bentornati tra le braccia di Marte! Il vostro pianeta guida inizia il transito in Leone, fino al 29 luglio una luce rossa che illumina di passione e gioia di vivere la vita. Ci sono ancora situazioni domestiche, con figli, da sistemare, come con collaboratori, soci, ma Mercurio vi aiuta. Unico pericolo di Marte-Leone: tendenza alle avventure.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (11 giugno 2021), il principale pianeta ora diventa Marte, da oggi fino al 29 luglio in Leone, quindi un influsso piuttosto pesante già preso da solo, diventa ancora più complicato quando si scontra con Saturno e Urano… Marte significa tensione, aggressività, ma pure il coraggio di affrontare ogni situazione difficile con la certezza di riuscire.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi torna più maschio che mai in Leone, il massimo di energia e passionalità. Che non si esprime solo nel rapporto con l’altro sesso, ma investe come lava pure l’ambiente di lavoro, affari, rapporti professionali, gare, concorsi. Tutto è rafforzato da Saturno. Insuperabili in amore.

Cancro

Cari amici del Cancro, Marte esce dal segno e fa rumore, ma la partenza sarà meno chiassosa perché nello stesso momento arriva la vostra Luna. Nessuno riesce a fermare il vostro segno quando si fissa su un’idea. Tra 10 giorni arriva il Sole, Venere è con voi fino al 27, invece riguardo al nuovo influsso di Marte, porta quello che vi fa comodo ora: crescita finanziaria.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’ultimo transito di Marte nel segno risale ad agosto 2019, oggi torna e inizia a creare confusione, a buttare all’aria cose non in linea con i tempi, chiude collaborazioni in cui non crede, ma apre con la forza di un vero leone una strada nuova verso successo e fama. Se avete una certa età, l’esperienza vi salva dai passi azzardati.

Vergine

Cari Vergine, Marte sarà nel vostro segno il 29 luglio, se pensate di andare alle Olimpiadi, arriva in tempo. Ora però non può arrivare direttamente a voi, ma la presenza nella vostra XII Casa è da considerare se pensate di avere nemici nascosti. Venere vi veste bene, Saturno vi dà autorità, quando arriverà l’estate vi sentirete come a Bora Bora.

Bilancia

Cari Bilancia, giorno importante per le previsioni astrologiche. L’uscita di Marte dal Cancro, il transito più insidioso perché nel segno della Luna il pianeta perde parte della sua virilità, diventa capriccioso, non si sa dove può colpire. Marte in Leone cambia natura, diventa guardiano del corpo, spinge a battaglie professionali inevitabili.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, governati da Marte, voi più di altri segni sapete instaurare un rapporto di collaborazione con il vostro pianeta anche quando diventa ostile. Molto dipende dal tipo di lavoro, dall’ambiente in cui vi muovete e da come sono ad oggi i vostri rapporti, ma sappiate che Leone è il vostro campo del successo, qui Marte può dare il massimo. Siate astuti.

Sagittario

Cari Sagittario, dopo quella specie di psicanalisi imposta dalla Luna nuova in Gemelli, in poche ore la situazione cambia, diventa calda, vivace, sembra che una forza cosmica vi dia la spinta per andare avanti. Quel modo di essere e pensare che vi dà successo, ultimamente un po’ opacizzato o nascosto, come Plutone che si mostra velato. Oggi esplode Marte in Leone, presto Sole positivo nel campo dei cambiamenti, Saturno è eccellente per nuovi affari.

Capricorno

Cari Capricorno, il nemico numero uno se ne va: Marte passa in Leone. Sembra un transito lontano, nel senso che l’influsso non può raggiungervi in diretta, ma è molto profondo: agisce sulla mente. Avete capito che vi aspettano battaglie? I progetti che riguardano i soldi sono adesso possibili grazie alla potente trojka Urano-Marte-Saturno.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (11 giugno), a parte la pressione sul fisico che inizia con Marte in Leone, il problema sarà anche psicologico: rabbia, conflitti interiori, provocazioni da parte di persone che frequentate quotidianamente. Non trattenete rabbia o scontento, ma dite subito ciò che pensate. In questi primi giorni interessa il matrimonio, ma forse il problema più che vostro è del coniuge.

Pesci

Cari Pesci, dal Cancro al Leone, Marte nella nuova posizione perde le caratteristiche passionali e si trasforma in un intraprendente compagno nelle avventure professionali e finanziarie, ancora meglio se nuove di zecca e anche rischiose. Si tratta di un astro guerriero, non è fatto per vivere e agire in tutta tranquillità, lui ama anche le onde alte del vostro mare, insieme con Giove alza le sfide del successo: voi ce la farete.

