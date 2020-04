Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 10 aprile 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 10 aprile 2020:

Ariete

In amore grazie a Marte dall’Acquario e Venere dai Gemelli si prospetta un fine settimana pieno di soldi emozioni da condividere con chi ti sta accanto. Favoriti per sciogliere le eventuali incomprensioni. Sul lavoro serve una carica di fiducia, Marte e Venere positivi ti regalano energia in abbondanza. La settimana prossima parte un po’ sottotono ma non mollare caro amico dell’Ariete, è solo confusione passeggera sul lavoro e la tensione della quarantena.

Toro

Cari amici del Toro, grazie a Giove dal Capricorno troverete le parole giuste. Determinazione e dedizione vi faranno portare a casa risultati nel lavoro. Attenzione a non diventare troppo ostinati però. Coltiva la tua sensualità. E cerca di non lasciarti andare a emozioni fuori controllo.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, grazie a Venere le vostre giornate saranno più colorate. Ritroverete nuova grinta professionale. Impara cose nuove!

Cancro

Cancro sarà l’amore a salvarti. Secondo l’oroscopo di Branko, oggi sul lavoro invece non ti focalizzare sui tuoi limiti ma cerca di concentrarti sulle tue numerose potenzialità.

Leone

Leone oggi sarete liberi di esprimere voi stessi e i vostri sentimenti. Stai accanto ai tuoi amici, ti aiuteranno a superare le fasi no.

Vergine

La Vergine è il segno più realista di tutto l’oroscopo, non lasciatevi sopraffare dalle provocazioni in questo venerdì 10 aprile.

Bilancia

Oggi è un buon giorno per allontanare la negatività. La settimana inizia con la Luna piena nel tuo segno che ti porta tanta energia.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione questa è una giornata di alti e bassi. Occhio a non mettere in discussione i vostri sentimenti.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko, oggi è una buona giornata anche se dal giorno di Pasqua, Venere non ti sarà particolarmente amica, ma la Luna che facilita gli incontri metterà sulla tua strada nuove amicizie.

Capricorno

Questo venerdì 10 aprile stacca la mente prenditi una pausa e divertiti. Bene anche l’amore, i sentimenti rendono più ricco il vostro cuore.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, siate meno esigenti con voi stessi. Oggi sarete più forti e sinceri grazie a Venere.

Pesci

Nel lavoro grazie alla gentilezza sarete i più apprezzati. Tutto sommato quella di oggi sarà una buona giornata anche sul piano sentimentale, chi vi sta a fianco vi saprà rispettare.

