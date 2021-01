Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 1 gennaio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 1 gennaio 2021:

Ariete

Cari Ariete, nel 2020 siete riusciti a trarre beneficio anche dalle avversità: è con questo spirito sempre positivo, anche grazie a Marte che rimarrà nel vostro segno fino al giorno dell’Epifania, che dovrete affrontare anche questo nuovo giorno dell’anno.

Toro

Cari amici del Toro, oggi potreste dover fare i conti con alcuni momenti di nervosismo che potrebbero accompagnarvi anche nei giorni avvenire. Mantenete la calma e cercate di rilassarvi anche in vista del weekend.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi potreste accusare un po’ di stanchezza e un senso di confusione: approfittate di questo giorno di festa per ricaricare le batterie e riposarvi un po’, soprattutto mentalmente. Moderatevi a tavola.

Cancro

Cari Cancro, oggi trascorrerete una giornata molto piacevole all’insegna del relax. Dopo tanta fatica, vi potete finalmente godere un meritato riposo.

Leone

Cari Leone, giornata favorevole dal punto di vista sentimentale. I single potrebbero finalmente trovare l’anima gemella, mentre le coppie potrebbero riscoprire la passione. Anche sul lavoro sono in arrivo grandi soddisfazioni.

Vergine

Cari Vergine, importanti novità in arrivo soprattutto in amore. I single, infatti, potrebbero iniziare questo nuovo anno con un incontro che potrebbe cambiare la loro vita. Anche le coppie riusciranno finalmente a ritrovare quella armonia che ultimamente era un po’ scemata.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, approfittate di questo giorno di festa per ricaricare le batteria. I prossimi giorni, infatti, si preannunciano ricchi di impegni, ma anche di soddisfazioni in campo lavorativo.

Scorpione

Cari Scorpione, la giornata potrebbe non iniziare nel migliore dei modi, ma con il trascorrere delle ore le cose torneranno al loro posto. Sul lavoro nei prossimi giorni verrete messi alla prova, ma riuscirete a cavarvela come sempre.

Sagittario

Cari Sagittario, inizierete questo 2021 alla grande. In amore le cose vanno a gonfie vele, anche per i single i cui giorni di solitudine stanno per finire, mentre sul lavoro sono in arrivo ottime notizie.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, l’anno che si è da poco concluso non è stato dei migliori per voi. Anche questo 2021 all’inizio potrebbe sembrarvi avverso, soprattutto per i single. Pazientate, il cambio di passo è vicino.

Acquario

Cari Acquario, il vostro anno inizia con un incontro che potrebbe stravolgere la vostra vita. Anche sul lavoro sono in arrivo ottime notizie: siete pieni di energia, non sprecatela!

Pesci

Cari Pesci, è un anno di grandi cambiamenti per voi. In attesa di metterli in atto, approfittate di questa giornata di festa per riposarvi e godervi la famiglia.

