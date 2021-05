Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 8 maggio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 8 maggio 2021:

Ariete

Giornata con ottime occasioni e la possibilità di fare interessanti conoscenze. Potete concentrarvi sia sull’amore che sulle finanze: su entrambi i fronti sono in arrivo novità positive.

Toro

In questa giornata sarete molto profondi, coltivando sogni e ideali: un tocco di spiritualità che vi farà bene, in attesa delle incombenze pratiche della prossima settimana. I single sono però sempre più indecisi.

Gemelli

Siete in attesa di qualche novità, ma dovete conquistarvela andando in cerca di occasioni. Le possibilità, se sapete coglierle, non mancheranno, anche in campo sentimentale.

Cancro

Avete sempre nuovi obiettivi e progetti e state facendo di tutto per perseguirli. Non dimenticate però anche di staccare un po’, o la vostra sensibilità potrebbe risentirne.

Leone

Avete collaboratori e amici che possono darvi le giuste informazioni per elaborare strategie vincenti. Dovete quindi voi per primi mostrarvi collaborativi per ottenere i risultati a cui aspirate.

Vergine

Siete in grado di realizzare anche delle imprese, grazie alla vostra unica capacità di organizzare le cose. Sapete calcolare ogni minimo dettaglio e questo vi fa gioco. Anche in amore le cose girano per il verso giusto.

Bilancia

Siete amati e desiderati e la cosa vi piace: state cercando di sfruttare il vostro fascino per raggiungere molti obiettivi, sia sentimentali sia professionali. Bene così, ma attenzione a non strafare.

Scorpione

Sarà un fine settimana in cui vi sentirete particolarmente irrequieti e impulsivi: alcuni rapporti potrebbero essere complessi e potreste fare anche scenate di gelosia. Mantenete calma e sangue freddo.

Sagittario

Da una parte vorreste vivere emozioni piccanti, dall’altra siete anche in cerca di calma e di stabilità. Fatevi solo una domanda: siete innamorati del vostro partner? Basterà questo a sciogliere i dubbi.

Capricorno

Avete molta voglia di provare nuove emozioni, a volte potreste incorrere in un litigio col vostro partner per la troppa foga: ma in fondo è bene godersi questo turbinio di emozioni, quando capita.

Acquario

Siamo in un periodo in cui potreste fare nuovi e interessanti incontri sentimentali: sono infatti giornate favorevoli in questo senso, e sta a voi creare tutte le migliori occasioni affinché ciò accada.

Pesci

Nonostante proviate sentimenti, è un momento in cui non vi accontentate, anche se fate finta che vada tutto bene. Meglio sciogliere i dubbi: quello che avete ora vi soddisfa o ambite a qualcosa di diverso?

