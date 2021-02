Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 6 febbraio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 6 febbraio 2021:

Ariete

Cari Ariete, il vento dell’amore soffia dalla vostra parte. Che siate single o in coppia, il vostro fascino è irresistibile. Approfittatene per un weekend romantico e di passione. O almeno di nuove conoscenze.

Toro

Cari Toro, per voi un sabato fitto di impegni: non riuscite a staccare davvero e a concedervi un po’ di meritato riposo. Tenete duro, presto arriverà l’ora del relax.

Gemelli

Cari Gemelli, voi sì che potete rilassarvi: l’oroscopo di Branko oggi per voi prevede una giornata di ozio totale e dedicata tutta a voi stessi.

Cancro

Cari Cancro, weekend all’insegna dell’eros. Non ci siete per nessuno.

Leone

Cari Leone, qualche fragilità mina il vostro umore: avete bisogno dell’affetto dei vostri cari. Ma siate anche pronti voi stessi a donare amore.

Vergine

Cari Vergine, fate attenzione a non peccare di egoismo: va bene volersi bene, ma non va mai trascurato chi ci sta intorno e ci supporta (e sopporta) tutti i giorni.

Bilancia

Cari Bilancia, periodo di grande impegno sul lavoro. Fate come le formiche: non scialacquate i frutti delle vostre fatiche, metteteli da parte e fate scorta per quando ne avrete bisogno.

Scorpione

Cari Scorpione, per voi è un sabato inquieto: siete schiacciati dai pensieri. Ma presto ritroverete la serenità.

Sagittario

Cari Sagittario, weekend molto positivo soprattutto sul fronte dell’amore. Siete pieni di energie e vi sentite imbattibili.

Capricorno

Cari Capricorno, dopo un periodo molto intenso avete bisogno di fermarvi e ragionare per fare un bilancio: un punto della situazione necessario, prima di ripartire con nuovo slancio.

Acquario

Cari Acquario, vi mancano le uscite con gli amici ma il periodo non è dei migliori. Un po’ di malinconia.

Pesci

Cari Pesci, avete la testa piena di progetti ma non potete realizzarli tutti e subito. Dovete avere pazienza e selezionare bene le vostre priorità.

