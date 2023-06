Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 3 giugno 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 3 giugno 2023:

Ariete

Cari Ariete, Marte congiunto a Venere, dea dell’amore, dei fiori, della gelosia, non vi lascerà fino a ottobre: completa riuscita in ogni campo. Luna piena domenica 4 in Sagittario. E poi? Solo fortuna.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, dimostrate la vostra indole di amanti e padri di famiglia. Venere rimarrà in Leone. Entra domenica 4 e si congiunge a Marte, inizia la battaglia con voi e con Plutone. Cambiamenti nello stile di vita. Venere abbellisce la casa, Giove fa trovare nuove residenze.

Gemelli

Cari Gemelli, il vostro oroscopo personale evidenzia due pianeti, che vi daranno amore e forza per abbattere le barriere professionali. Dalla pericolosa Luna piena in opposizione, il 3-4, vi difende un grande Plutone acquariano, che sussurra: davanti a voi un futuro da inventare.

Cancro



Cari Cancro, il mese di giugno rappresenta un momento straordinario per la vostra vita, indipendentemente dalla vostra età. Venere e Marte si trovano insieme nel campo dei soldi, Saturno costruisce fondamenta per un futuro nuovo, che inizierà con la vostra stagione estiva e, infine, Plutone ideale per cestinare ricordi inutili.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 3 giugno 2023), nel corso delle prossime ore dovrete essere in forma perfetta, per non deludere la bella Venere che inizia il lungo transito in Leone, fino al 9 ottobre! Marte le sarà accanto sino al 10 luglio, tempo sufficiente per imbastire un’intrigante relazione d’amore.

Vergine

Cari Vergine, sarà molto efficace il passaggio di Mercurio-Urano in un punto creativo-produttivo della vostra carta astrale, le iniziative finanziarie e le speculazioni sono vincenti. Venere e Marte si trovano complici in un luogo solitario del vostro cielo, ma il grande Giove darà il segnale di inizio della vostra estate passionale.

Bilancia

Cari Bilancia, si può chiedere di più alle stelle? Volete la Luna? Prego, accomodatevi domani, domenica 4 giugno, nascerà Luna piena in Sagittario: pazzi d’amore. Ricambiati con altrettanta passione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ormai avete deciso di cambiare. Nessuno potrà più fermarvi. Ripartenza prevista da lunedì 5 con Luna amica. La fortuna è già pronta a partire. Auguri.

Sagittario

Cari Sagittario, pensate a investimenti sicuri che rendano pure in futuro. I legami familiari sono meno complicati, il rapporto con i figli maschi è intenso, le madri sono piene di orgoglio, le nonne emozionate.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, potete intuire quali sono i momenti giusti per contrattaccare (per esempio lunedì e martedì 5 e 6) e guadagnare un punto a vostro favore. Ora le collaborazioni hanno il favore del Sole e quello di Venere che raggiunge il suo Marte nel segno del Leone, domenica 4.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 3 giugno 2023), nel corso delle prossime ore i rapporti saranno disturbati da questioni che nulla hanno a che fare con le passioni. Dovete attaccarvi a ogni bella Luna che si accenda, come la Luna piena in Sagittario, segno che alimenta il vostro ottimismo.

Pesci

Cari Pesci, attenti alla Luna piena di domani, domenica 4. Disturberà le gambe, bronchi, spalle. Per ogni malessere avete la protezione di Nettuno, astro della medicina e… della musica, del canto.