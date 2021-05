Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 29 maggio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 29 maggio 2021:

Ariete

Cari Ariete, siete un po’ acciaccati e le energie sono poche: fermatevi, riposatevi, riprendetevi. Oggi dedicatevi solo a voi stessi: il resto può attendere.

Toro

Cari Toro, sprizzate eccitazione da tutti i pori: sentite l’aria della primavera e in amore potrebbero arrivare presto novità positive.

Gemelli

Cari Gemelli, grandi cambiamenti sono in arrivo: affrontateli con razionalità e insieme ai vostri affetti.

Cancro

Cari Cancro, le cose vanno a gonfie vele sia in amore sia sul lavoro: continuate così. Periodo fortunato.

Leone

Cari Leone, questi sono per voi giorni di focosa passione amorosa: godeteveli…

Vergine

Cari Vergine, lavorate a testa bassa concentrati sui vostri obiettivi ma in amore siete come le farfalle: la primavera è la vostra stagione.

Bilancia

Cari Bilancia, siete presi da mille impegni tra famiglia e lavoro e a volte temete di non riuscire a gestire tutto. Ma non dimenticatevi di pensare anche al vostro benessere.

Scorpione

Cari Scorpione, periodo inquieto sul fronte dell’amore: tensioni per chi è in coppia, nuovi incontri per chi è single.

Sagittario

Cari Sagittario, se non siete al centro dell’attenzione iniziate a sbracciarvi. Tranquilli: chi vi deve apprezzare vi apprezza.

Capricorno

Cari Capricorno, siete pieni di energie ed esercitate grande fascino su chi vi sta intorno. Divertitevi in questo weekend.

Acquario

Cari Acquario, grandi cambiamenti in questo periodo sul lavoro e qualche scossone importante anche sul fronte sentimentale.

Pesci

Cari Pesci, state per fare nuovi incontri interessanti. E nuovi amori potrebbero sbocciare al tramonto di maggio.

