Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 22 maggio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 22 maggio 2021:

Ariete

Cari Ariete, state vivendo un momento di forte creatività e puntate molto su voi stessi, ma siete alle prese con la stanchezza fisica, e questo vi spinge a reazioni avventate col partner. Non fatevi prendere dall’agitazione, Branko sostiene che serva qualcuno più in alto di voi che confermi la validità del vostro operato.

Toro

Amici del Toro, nessun problema in amore: i vostri crucci hanno a che fare con le risorse personali a livello economico. Fate affidamento sulla Luna in Bilancia, che vi aiuterà a sistemare questioni pratiche anche sulla famiglia. Branko vi preannuncia nell’oroscopo di oggi un’emozionante riunione.

Gemelli

Cari Gemelli, state vivendo romanticamente un amore che sembra un miracolo. Per la vita domestica, cercate le soluzioni ai problemi pratici insieme a vostro marito o a vostra moglie. Ricordate, l’obiettivo non è capirsi su ogni punto, ma convergere su quelli principali, ad esempio quelli che riguardano il futuro dei figli.

Cancro

Amici del Cancro, una dolce sorpresa inattesa segnerà questo sabato. Ci sarà dolcezza in famiglia, dove i figli torneranno da voi, oppure se siete single farete conquiste. Non siete fortunati invece su soldi e affari, a causa della Luca che non è favorevole. Il suggerimento di Branko è di rimandare decisioni importanti alla prossima settimana.

Leone

Amici del Leone, siete alla ricerca di comprensione, perché sul lavoro venite contestati per il vostro modo di pensare. Ricordate che nessuno può giudicarvi. Branko nell’oroscopo si chiede cos’è Gemelli per voi. Se vi diverte e vi sa prendere, dategli una chance per il successo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, nell’oroscopo di oggi Branko vi preannuncia che arriverà un nuovo amore entro la fine della primavera, se lo cercherete. Anche oggi potete vivere esperienze eccitanti, grazie a Marte nel campo delle conquiste. Il lavoro è faticoso? Prendetevi una pausa ogni tanto.

Bilancia

Amici della Bilancia, risparmiate le energie: non dovere stancarvi troppo fino all’11 giugno. Una bellissima Luna entra nel vostro segno: ci sarà un indimenticabile un bacio d’amore, mentre Venere e Mercurio vi aiutano per casa, famiglia, figli.

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Cari Scorpione, alla fine di maggio scoppierà la passione grazie a Marte e Giove, che vi aiuteranno a rinfrescare una relazione che ne ha bisogno. Siete alla ricerca di nuove storie? Ricordate che possono durare un mattino, ma vanno vissute come fossero eterne. E non hanno controindicazioni.

Sagittario

Amici del Sagittario, il Sole scombussola il vostro matrimonio (o fidanzamento) e il rapporto di lavoro fisso. Branko vi consiglia di cercare nuove collaborazioni, magari dando vita a una società con l’aiuto di un avvocato. Di fronte al pressing dei parenti, l’amore è l’ancora di salvezza.

Capricorno

Cari Capricorno, sarà un sabato estenuante. Ricordate di prendervi cura del vostro corpo, prendendovi qualche momento rilassante. Arrivano occasioni importanti nel campo del lavoro, ma non è semplice trattare con persone che non sono molto gradite.

Acquario

Amici dell’Acquario, è la Luna a fornirvi possibilità di successo e guadagno, mente Venere illumina il vostro amore, o favorisce nuove storie. La vostra abitudine di scrutare il cielo suscita la curiosità degli sconosciuti.

Pesci

Cari Pesci, siete vittoriosi in amore e fortuna. Grazie a Saturno potete costruire le basi per nuove esperienze di vita, professionali, personali, ma tutto può anche crollare. Sul lavoro siete al centro dell’attenzione nel lavoro, e anche negli affari c’è chi vi controlla.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA