Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 15 maggio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 15 maggio 2021:

Ariete

Lassù qualcuno ti ama. Ecco perché, nonostante tendi a “buttarti” nelle cose, ne esci sempre forte e stabile. Una persona che ti è vicina potrebbe avere bisogno del tuo supporto emotivo. Con Marte e Luna congiunti, l’amore è passionale e segreto. Il tuo mantra La fortuna è dalla mia parte. Non è il momento di impegnarsi più per la tua relazione, Ariete. Ultimamente non sei soddisfatto del tuo atteggiamento nei confronti delle cose. Non dimenticare che le caratteristiche del tuo partner potrebbero avere qualcosa a che fare con questo! Hai due mesi per occuparti delle cose. Approfitta di questo periodo di rivalutazione. Non succede così spesso.

Toro

Non ami le sorprese e, per non correre rischi, vorresti calcolare sempre tutto in anticipo. Questo, però, è un periodo speciale per te: il Sole nel tuo segno annuncia una rinascita epocale. Fai pace con il tuo corpo, trasformati e diventerai l’eroina della tua vita. Il tuo mantra Dico sempre la verità. Oggi potresti pensare di mettere le cose a posto con le persone a te vicine. È possibile che tu non abbia affrontato alcun problema che hai avuto nelle tue relazioni il mese scorso, Toro. È ora di guardare di nuovo le cose. Potresti aver nascosto alcune cose a te stesso. Devi essere molto più onesto su ciò che desideri nella tua vita personale.

Gemelli

Se sei annoiata non devi per forza cercare guai per riempirti la vita. Finora ti sei sentita bloccata, ma Mercurio e Saturno stanno spingendo perché tutto riparta al più presto. L’amore è una tentazione continua. Lasciati ispirare dallo splendore della natura. Il tuo mantra Insieme si va più lontano. Gemelli, potresti porre alcune domande sui tuoi sentimenti. Conosci la trappola in cui molte persone rimangono intrappolate: sentirsi così vicini ai loro partner che spesso dimenticano se stessi? A volte è facile confondere i tuoi sentimenti con questo tipo di abnegazione. Oggi devi pensare a come questo influisce sulla tua vita.

Cancro

Questa settimana, devi dire sì: alla vita, alle persone, al futuro. Non è facile, per te che sei un po’ timida e nostalgica. Ma Marte nel segno, stimolato da Urano, crea occasioni uniche da prendere al volo. Anche in amore le novità non si contano, a te la scelta. Il tuo mantra Ogni sogno si avvera. Niente può trattenere a lungo la tua fiamma, Cancro. Hai difficoltà a riposare il corpo e ricaricare le batterie. Al momento, probabilmente stai ancora attraversando una profonda trasformazione che non ti permetterà di rallentare. Prenditi il ​​tempo per meditare ed entrare in contatto con i tuoi sentimenti. Cosa vuoi veramente dalla vita?

Leone

Ami la competizione e le sfide e ti prepari sempre al meglio per fare bella figura. In questi giorni, però, stai più attenta a quello che dici e non fare il passo più lungo della gamba. La Luna nel segno richiede stimoli culturali. L’amore è profondo e misterioso. Il tuo mantra Vivo e amo con intensità. Puoi essere conosciuto per aver bisogno di molto amore, ma non lo ammetterai mai a te stesso, tanto meno a chiunque altro. A volte sembra che ti piaccia sentirti emotivamente frustrato. Oggi è il giorno perfetto per meditare sul fatto che questo sia vero o no per te. Parli con altre persone dei tuoi bisogni emotivi?

Vergine

Hai una voglia matta di cambiare la routine e anche Mercurio e Saturno incoraggiano a fare scelte coraggiose. Sbagli a improvvisare, resta sempre con i piedi per terra. L’amore è come un viaggio: non conta la meta ma il percorso per raggiungerla, in due. Il tuo mantra Non dico mai “no”.

Bilancia

Una separazione, anche temporanea, potrebbe spegnere l’entusiasmo: non reagire indurendoti. Venere in Gemelli consiglia di fare spazio a nuovi incontri. Sei a un bivio: scegli la strada che non hai ancora percorso. Il tuo mantra Un passo alla volta, cammino verso la felicità. Qualcuno ti dirà alcune parole che ti aiuteranno a credere di più nei valori che sostengono le usanze, la casa e la famiglia. Amore: una terza persona influenza negativamente il tuo rapporto con il tuo partner, non fidarti di lei così tanto perché ti allontanerà dalla persona che ami. Ricchezza: stanno arrivando nuovi piani, speranze e obiettivi. Devi essere fiducioso nei risultati, perseverare ed essere paziente. Benessere: non correre in posti dove puoi scivolare e non correre giù per le scale. Devi guardare i tuoi piedi e le tue caviglie dalla goffaggine.

Scorpione

La tua autorità non è mai messa in discussione, ma se ti impunti rischi di creare distanze pesanti in famiglia. Con Sole e Plutone positivi, l’amore è favorito e potresti essere soggetta a colpi di fulmine. Tra amici il confronto è positivo e arricchisce. Il tuo mantra Sono una persona forte. Avrai l’opportunità di dedicare un po ‘di tempo alle attività del tempo libero che hai rimandato per eccesso di impegni. Amore: troverai l’invito che riceverai dalla tua nuova conquista più che attraente. Finisci il tuo weekend al meglio. Ricchezza: un incontro virtuale con gli amici ti permetterà di pianificare un’attività inaspettata. Ottieni consigli corretti prima di lanciarti. Benessere: è inutile avere gli occhi sul passato, non importa quanto lo desideri, il tempo non tornerà indietro. Accetta le tue azioni e vai avanti con la tua vita.

Sagittario

Sei un concentrato di energia: fissi obiettivi ambiziosi e sei determinata a raggiungerli. Giove, il tuo pianeta guida, entra nel segno dei Pesci, appoggiando le alleanze al femminile. Se credi che l’erba del vicino sia sempre più verde, cosa aspetti a fartelo amico? Il tuo mantra II perdono rende liberi. Complicazioni al lavoro, scoprirai che non sei capito e che questo causa i problemi. Sii più chiaro nella tua comunicazione. Amore: condividerai un momento con il tuo partner, che ti permetterà di respirare un po ‘di aria fresca al di fuori della routine quotidiana. Rallegrare nuovi giochi. Ricchezza: avrai una buona stella quando si tratta di trovare gli accessori che stai cercando per la tua casa. Ma sii selettivo e non sfoggiare. Benessere: poco a poco sarai caricato dell’esperienza che ti permetterà di rendere più facile il tuo lavoro. Ricorda che tutto l’apprendimento richiede tempo e dedizione.

Capricorno

Sei decisamente in affanno e vorresti solo vedere la luce in fondo al tunnel. Pazienta, grazie a Sole e Plutone positivi tutto cambia lentamente. Sii fiera della tua originalità. In amore è il momento di essere concreta, non sognatrice. Il tuo rifugio? Un buon romanzo. Il tuo mantra Sono unica! Avrai finalmente la possibilità di avere una giornata dedicata interamente al relax, cosparsa di alcuni inconvenienti.

Acquario

Più vieni incalzata e più tendi ad arroccarti sulle tue posizioni. Saturno e Mercurio positivi, però, suggeriscono di usare il dialogo per uscire dal vicolo cieco in cui sei finita. Il senso di giustizia ti aiuta a essere onesta con te stessa. Investi per fare più bella la casa. Il tuo mantra Non rinuncio all’integrità. Dovresti cambiare il tuo approccio alle difficoltà politiche perché non sei in un ambiente di persone ragionevoli. Amore: non lasciare passare più tempo per il recupero di una relazione conclusa di recente. Suona il tutto per tutto. Ricchezza: inizierai a cercare modi per migliorare costantemente alcune tecniche di lavoro che ti pongono problemi. Benessere: sii attento ai messaggi subliminali che la vita può inviarti e che possono rappresentare un vantaggio rispetto agli altri.

Pesci

Sei in fibrillazione, con Giove che entra nel tuo segno. Prima di guardare avanti, però, chiudi con il passato e resisti alla tentazione di fare un passo indietro. Belle novità in vista legate a casa e lavoro. Accetta un invito. Il tuo mantra Seguo la mia vocazione. Avrai alcuni alterchi con amici intimi. Ricorda che una volta che le parole sono state dette, non si può tornare indietro. Amore: la tua incoerenza nel prendere sul serio le tue responsabilità finirà sicuramente con la coppia. Maturo. Ricchezza: il tempo speso per migliorare le tue capacità rappresenta un investimento per il futuro. Ricorda che il tuo miglior capitale sei tu. Benessere: a poco a poco troverai in te stesso tutte le risposte a certi indovinelli che ti hanno fatto dormire. Le risposte alle tue domande arriveranno in tempo.

