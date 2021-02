Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 13 febbraio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 13 febbraio 2021:

Ariete

Mercurio, Giove e Saturno sono per voi positivi e vi permettono di progredire e raggiungere importanti traguardi. Vale per i giovani come per i meno giovani. Oggi quindi dovrete abbandonare le timidezze e lanciarvi in nuove avventure.

Toro

Per raggiungere i vostri obiettivi dovete fare affidamento anche sugli altri e non pensare di fare tutto da soli. Coinvolgete gli amici nei vostri progetti, fatevi aiutare, e tutto risulterà più semplice.

Gemelli

C’è chi vi critica, rimproverandovi di essere troppo ambiziosi. Ma voi non curatevene e rispondete per le rime. Del resto, finora, la vostra ambizione vi ha permesso di raggiungere traguardi importanti. Avanti così.

Cancro

Giove e Venere vi permettono di ottenere molto, in particolare sul fronte lavorativo. E’ un periodo positivo nella professione, in cui ottenete i riconoscimenti che meritate. Non trascurate però gli affetti e la vita privata.

Leone

Il 2021 è iniziato con qualche scoglio, e vi sentite spossati e in certi casi anche nervosi. Monta anche il senso di solitudine. Non chiudetevi in voi stessi, cercate di aprirvi agli altri e anche in amore le cose miglioreranno.

Vergine

Siete molto presi dal lavoro e dagli impegni, e avete quindi poco tempo per gli affetti. La cosa non piace a chi vi sta a fianco, che comincia a dubitare di voi. Cercate di dedicargli tempo e riconquistare la sua fiducia.

Bilancia

Dovete cercare di riposarvi per ricaricare le pile, ritemprando sia il corpo che lo spirito. Il momento è propizio: c’è il weekend, non stressatevi con compiti inutili e dedicatevi a ciò che più vi rilassa.

Scorpione

L’aria di San Valentino ha effetti su di voi: vi sentite più romantici del solito. Approfittatene e, per la giornata di domani, cercate di sorprendere il vostro partner o la persona che volete conquistare.

Sagittario

Nonostante la settimana sia terminata vi è rimasta molta pressione addosso per gli impegni di lavoro. Cercate di scaricarla, rimettete in ordine le priorità e riposatevi. La prossima settimana sarà tosta, dovete ricaricare le pile.

Capricorno

Avete avuto una settimana tranquilla, ora potete concentrarvi sul weekend e soprattutto sull’amore, in cui vivete un buon momento. Approfittatene e andate alla conquista di chi vi interessa o rafforzate il rapporto col partner.

Acquario

State crescendo e maturando molto. Nell’ultima settimana avete avuto modo di riflettere e di capire molte cose su voi stessi. Adesso è il momento di sfruttare questa consapevolezza nel rapporto con gli altri e nella professione.

Pesci

Oggi risulterete irresistibili, grazie soprattutto alla Luna nel vostro segno. Bisogna sicuramente approfittarne: cercate di corteggiare la persona che vi interessa e, se siete in coppia, sfruttate il vostro fascino per avvicinare sempre di più a voi il vostro partner.

