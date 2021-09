Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 11 settembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 11 settembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, oggi è una giornata dedicata al romanticismo. Desiderate uscire allo scoperto e vivere i sentimenti alla luce del sole, ma le stelle consigliano di dare tempo al tempo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, i conti non tornano. Siete un po’ troppo sospettosi, ma fidaveti del vostro sesto senso. Non avete tutti i torti in fondo.

Gemelli

Cari Gemelli, una questione di lavoro vi preoccupa e rende impossibile godersi un po’ di sano e meritato relax. Non ingigantite i problemi, ma staccate la spina e troverete delle valide soluzioni.

Cancro



Cari Cancro, vi attende un sabato all’insegna dell’eros. Finalmente amate riamati e siete fiduciosi nel partner. Godetevi questi momenti di serenità; ottimo periodo anche per fare progetti importanti in coppia.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (11 settembre 2021), dovete dedicarvi alla famiglia e ai figli. È tempo di consolidare relazioni importanti e di mettere radici profonde per il futuro.

Vergine

Cari Vergine, dubbi e incertezze vi attanagliano. Non riuscite proprio a decidere, ma le situazioni sono mature al punto giusto. Firmate pure senza pensarci troppo. Dentro di voi la decisione è stata già presa.

Bilancia

Cari Bilancia, la sfera economica vi preoccupa e l’instabilità vi rende tesi. È inutile fare la caccia ai soldi ad ogni costo, perché rischiate di innervosirvi ancora di più. Tenete sotto controllo le uscite e monitorate gli investimenti fatti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è inutile negare che siete irresistibili ed è impossibile starvi lontano…..tanto che ci sarà un avvicinamento da parte di un amore che credevate impossibile. Ne vedrete delle belle!

Sagittario

Cari Sagittario, tanta voglia di cambiare, ma poco coraggio per farlo. Ascoltate i vostri desideri e agite di conseguenza. Non potete sempre razionalizzare; a volte è necessario anche rischiare per cambiare rotta.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, è arrivato il momento di deporre le armi e di aprire il cuore. Spegnete i pensieri e innamoratevi senza remore. Il momento è più che favorevole per incontri passionali e degni di attenzione.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 11 settembre 2021), alta tensione ed Eros proibito vivacizzano la giornata e movimentano il week end. Lasciatevi andare e dedicatevi soltanto al partner.

Pesci

Cari Pesci, la settimana ha richiesto tanta energia e avete esaurito le scorte. Abbandonate i sensi di colpa e godetevi il meritato riposo.

