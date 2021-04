Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 10 aprile 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 10 aprile 2021:

Ariete

Sarà un’ottima giornata, con gli astri che sorridono su tutti i fronti, sia in amore che in ambito lavorativo e finanziario. Vi sentirete molto amati dagli altri: approfittatene e date il meglio di voi stessi.

Toro

Sapete essere concreti, ma non lesinate la profondità delle riflessioni. In questo weekend riuscirete ad essere rilassati e questo renderà più piacevole per tutti parlare con voi. La calma vi renderà anche affascinanti.

Gemelli

Venere nel vostro segno vi regala molta passione. Possibile un incontro di fuoco che vi faccia girare la testa. Anche le coppie ritroveranno il fuoco di un tempo e vivranno un weekend intenso.

Cancro Sarete travolti da tante emozioni, come fosse difficile distinguere il sogno dalla realtà. Dovete riguadagnare però un po’ di tranquillità, anche a costo di cambiare aria per un po’ e provare a frequentare persone diverse.

Leone

Il momento richiede attenzione per tutto ciò che ha a che fare con l’ambito lavorativo. E’ necessario ponderare ogni mossa per evitare spiacevoli sorprese.

Vergine

Siete intelligenti e sensibili, e questo vi apre diverse porte. Non solo in amore, dove nuove occasioni si affacciano all’orizzonte, ma anche nel lavoro, dove potete puntare a posizioni di alto livello e a buoni guadagni.

Bilancia

In questo periodo si affaccia una spiacevole voglia di litigare. Colpa degli astri. Ma non fatevi travolgere: mantenete la calma e affrontate tutto con spirito diplomatico. Per sfogarvi, fate sport.

Scorpione

Avete delle armi affilate sia per sedurre, sia per combattere. Dove indirizzare l’energia è una vostra scelta. Cercate però di essere delicati con le persone che vi vogliono bene.

Sagittario

Avete tanta voglia di nuove emozioni, anche a causa di Marte nel vostro segno, che risveglia la vostra voglia di avventure. Approfittatene, sia che siate single sia che siate in coppia, per vivere momenti intensi.

Capricorno

Alcune persone a cui volete bene potrebbero mostrarsi polemiche nei vostri confronti, o particolarmente esigente. Non spazientitevi e mantenete la calma: da lunedì, con Venere nel vostro segno, le cose andranno meglio.

Acquario

La sfera dei sentimenti da oggi potrebbe avere una svolta positiva. Grazie a Saturno nel vostro segno, si vedono all’orizzonte conquiste durature e non effimere. Forza e coraggio.

Pesci

Nuovi progetti e opportunità si affacciano all’orizzonte. Ciò vale sia per la sfera degli affetti, dove sono in arrivo sorprese, sia per quella lavorativa, in cui i vostri sforzi cominciano a dare frutti.

