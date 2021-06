Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 9 giugno 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 9 giugno 2021:

Ariete

Cari Ariete, vigorosa partenza in campo pratico, Luna prende il colore giusto per ogni tipo di attività, ma in Gemelli è particolarmente adatta a transazioni commerciali, atti scritti, incontri, discussioni con persone che potrebbero presto diventare soci.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Venere porterà affetto a tutti, ma ora è importante la sua azione specie in campo finanziario, professionale. Azione che è sostenuta anche da Mercurio e Luna nel campo dei soldi.

Gemelli

Cari Gemelli, finalmente troverete la sicurezza finanziaria che desiderate tanto. Buon momento per cercare un maggiore apporto di energia. Se sorge un conflitto nel tuo mondo, Gemelli, devi tenere a mente che non c’è nessun altro da incolpare tranne te. Mantenere gli occhi fissi su un obiettivo è utile mentre concentri tutte le tue energie verso quell’unica cosa.

Cancro

Cari Cancro, Marte crea l’atmosfera per trovare un amore. Giove suggerisce le nozze, se avete qualcuno, pensa pure di fare una sorpresa alle coppie: nascite. Tutto sembra più bello, facile, anche affrontare persone nel lavoro, affari. Con aperture così invitanti, bisogna rischiare un po’ e puntare alto.l’ amicizia sarà al centro della scena se non hai un partner. Soldi: hai una fortuna invidiabile con i soldi. Lavoro: lavora con diligenza, i tuoi colleghi lo apprezzeranno. Salute: i fine settimana sono per riposare. Devi imparare una lezione importante nel follow-through, Leo.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’ amicizia sarà al centro della scena se non hai un partner. Lavora con diligenza, i tuoi colleghi lo apprezzeranno. I fine settimana sono per riposare. Cerca di non essere così duro con te stesso. Il lavoro che hai finito finora è molto probabilmente molto migliore di quello che la maggior parte delle persone potrebbe mai realizzare.

Vergine

Cari Vergine, prendetevi un giorno di vacanza, almeno non fatevi tentare da impegni, responsabilità che richiedono un cielo più disponibile per dare risultati. Agitazione al top, ma un abbraccio d’amore vi calmerà. Ora deve prevalere la passione.

Bilancia

Cari Bilancia, cerca di modificare il modo in cui ti dispiega, smettendo di insistere sui dettagli e applicando la sintesi in tutti i tuoi pensieri. Sarà molto positivo per la tua vita. In amore metti fine a quella relazione d’amore in cui non c’è più alcun impegno da entrambe le parti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, flirt e innamoramenti per chi è solo e desidera un legame che magari possa diventare amore, pure questo è scritto nel vostro cielo, nella vita. Rivedi le tue abitudini alimentari e apporta modifiche per mantenere la tua buona salute. Segui una dieta priva di grassi e sarai presto in ottima forma.

Sagittario

Cari Sagittario, un breve ritiro spirituale non sarebbe sbagliato in questo momento della vita, anche per non bearsi troppo dei successi ottenuti. Saranno date le condizioni per ottenere una promozione a livello professionale. Sii incoraggiato da quel nuovo cambiamento che ti stanno offrendo all’interno della tua azienda da giorni.

Capricorno

Cari Capricorno, in questi giorni la vostra capacità immaginativa e di fantasia sarà accentuata in tutti i progetti che dovete intraprendere. Approfittane e sfruttali. Finché usi un atteggiamento calmo e compassionevole, puoi superare qualsiasi conflitto d’amore.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ogni iniziativa professionale, d’affari, domestica e amorosa, sarà accolta dalla buona sorte. Ricordate che da ragazzi vi dicevano che avete sempre un santo accanto? In questo caso è Mercurio, con Saturno, il protettore dei vostri soldi. Mutato l’atteggiamento in amore, più profondo.

Pesci

Cari Pesci, nel caso voi dobbiate prendere una decisione, pensaci, perché potete agire in modo sbagliato. Avanza con saggezza. Senza esitazione, prova a proporre alla tua cotta i piani che hai in mente da molto tempo. Rilassati, vedrai che li accetterai senza problemi.

