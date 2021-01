Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 6 gennaio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 6 gennaio 2021:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, da oggi Marte abbandona il vostro segno portandosi via la fantastica sensazione di argento vivo che vi aveva donato. Nonostante tutto vi sentite molto carichi. Infatti l’ingresso degli altri pianeti vi riserva nuovi ed eccitanti incontri.

Toro

Toro, dopo due anni di astinenza Marte torna nel vostro segno dandovi una bella scossa. Oggi è la vostra giornata, sentite che l’alone di malinconia degli ultimi giorni è sparito e siete già pronti a ripartire. Investite queste energie negli affari e raggiungerete i vostri obiettivi.

Gemelli

Cari nati sotto il segno dei Gemelli, anche quest’anno sembra essere iniziato con il piede giusto, le posizioni astrali negli altri segni vi favoriscono inviando una splendida luce, soprattutto l’ingresso di Marte nel Toro. Questo vi rende persuasivi ed attraenti, godetevi il momento.

Cancro

“Il giorno dell’epifania tutti i mali porta via”: il detto farebbe al vostro caso, cari amici del Cancro, e dopo Giove e Saturno in opposizione, è la volta di Marte. Certo, il cielo ancora non vi sorride… ma presto le cose cambieranno, avvertite già il profumo di cambiamento nell’aria, occhio alla Vergine!

Leone

Cari amici del Leone durante questa prima settimana le stelle si sono prese gioco di voi facendovi credere che le cose avessero preso la giusta piega. Fate attenzione e non cercate di non opporvi altrimenti subirete un brutto shock!

Vergine

Cari amici della Vergine, gli astri vi guideranno rappresentando per voi in porto sicuro nel quale rifugiarsi. Potreste avere bisogno di una mano, di qualcuno che vi indichi la strada giusta da imboccare. Non abbiate però paura del vostro istinto. Non sbaglia mai ed è senz’altro un elemento importante per farvi capire in prima battuta cosa desiderate per il vostro futuro e come volete sia articolata la vostra vita da adesso in poi.

Bilancia

Bilancia, il presente deve costituire per voi l’unica base certa da cui partire. Allontanate dunque dubbi ancorati al passato, a scelte o persone che nell’anno appena trascorso vi hanno rallentato o ostacolato. Concentratevi su questo momento, su luoghi, circostanze e persone che formano la vostra essenza in questo primo mese del 2021.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, oggi sarà fondamentale giocare d’anticipo. Prevedere le mosse di qualche collega che vi osserva da tempo o un partner geloso e insospettito, vi agevolerà molto. Le stelle vi consentono una dose moderata di astuzia, purché sia ascritta ad una volta soltanto e in previsioni di atteggiamenti più trasparenti e chiari.

Sagittario

Nuove prospettive si affacciano a voi in questo giorno della Befana. Godrete di un cielo brillante, che vi sosterrà in molteplici iniziative. Siate curiosi e non fermatevi un istante. Sarebbe un peccato non godere al cento per cento di una configurazione astrale favorevole come questa.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, non siate così condiscendenti con le persone che non lo meritano. Ci sono persone oneste che non apprezzate. In amore, sentite che la vostra relazione non sta andando da nessuna parte: sorprendete il vostro partner con una cena romantica, appassionerà la passione. Ricchezza: inizierà a circolare un pettegolezzo a lavoro e sarete coinvolti. Cercaye di chiarire la questione prima che sia troppo tardi

Acquario

La presenza di Giove e Saturno nel segno vi sta mandando in un completo stato confusionale, da una parte avvertite lo slancio mentre dall’altra prudenza. Mantenete la calma, in ogni caso siete al centro dell’attenzione e questo vi è sempre piaciuto.

Pesci

Cari amici dei Pesci, gli astri vegliano su di voi conferendo pace e serenità, ma accontentarvi non vi è mai piaciuto, per di più avete sempre pensato di poter intuire il futuro. Fate attenzione a non peccare di superbia, rischiereste di rovinare il vostro castello!

