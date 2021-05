Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 5 maggio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 5 maggio 2021:

Ariete

Cari Ariete, siete persuasivi e determinati come non mai. Quando è così, e con quadro astrale tanto favorevole, non potete non ottenere grandi risultati. Questo vale sia in amore che in campo lavorativo. Favoriti gli affari e le compravendite, ad esempio di una casa. Passione in vista, soprattutto per chi è single da tempo.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, potreste presto fare nuovi incontri e vivere grandi e inaspettate emozioni. Sta a voi decidere se viverle a pieno o tornarvene con la coda tra le gambe. A volte infatti non amate il rischio e preferite rimanere nella vostra comfort zone. Di certo la passione è alle stelle. Potete fare le fiamme a letto.

Gemelli

Cari Gemelli, a livello economico è un periodo d’oro, c’è poco da fare. In arrivo tanti nuovi e inaspettati guadagni. Potreste inoltre decidere di chiudere una compravendita o un affare di prestigio. Siete inoltre degli amanti dell’eros, per cui quest’aria di primavera stimola la vostra passione. Il partner ne sarà felice. Bene anche chi è single, partite alla conquista.

Cancro

Cari Cancro, le stelle sono dalla vostra parte, e questo vi rende amati, desiderati e soddisfatti della vostra vita. Che volete di più? Inoltre siete pieni di energie positive e vitalità, per cui potete facilmente portare avanti i vostri progetti e dimostrare il vostro lavoro a colleghi e superiori. Le coppie nate in questo periodo avranno lunga vita e sono molto romantiche.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (5 maggio), vivete un periodo di grande confusione e incertezza, soprattutto a livello emotivo. Per fortuna potete fare affidamento sugli amici di una vita, sempre pronti a trovare la parola giusta per risollevarvi il morale. Grazie a Venere inoltre rimetterete a posto i cocci in amore. Non trascurate la cura del fisico.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, a volte avreste bisogno di una bussola per orientarvi nel marasma della vita quotidiana. Mercurio vi rende particolarmente critici verso tutto e tutti, in primis verso voi stessi. Cercate di ritrovare i vostri punti di riferimento che al momento sembrano perduti. Un metodo? Sicuramente concedersi i piaceri della carne e dell’eros aiuta a eliminare le tossine.

Bilancia

Cari Bilancia, in amore se siete single è un periodo ottimo, perché avete tanto fascino e quindi presto un corteggiatore potrebbe bussare alla vostra porta. E che fate, non gli aprite? Potrebbe proporvi un viaggio, un’avventura, seguite il vostro cuore e se ve la sentite, accettate senza pensarci troppo. Quando c’è il divertimento e la passione, è già tanto.

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, nei rapporti familiari o con il partner, finalmente ritrovate il dialogo che sembrava perduto per sempre. Avete infatti un quadro astrale molto favorevole, e quand’è così tutto si aggiusta. Se avete un corteggiatore, non trattatelo così male. Se vi piace, non esitate a fare voi il primo passo.

Sagittario

Cari Sagittario, in ogni campo il consiglio è di non fare scelte affrettate o azzardate. Rischiate di pentirvene. In amore, in particolare, non bisogna mai dare nulla per scontato. Mercurio potrebbe portare stress e confusione. Al contrario Marte vi regalerà notti di passione e voglia di avventure notturne molto piccanti. Se siete impegnati, non tradite il partner.

Capricorno

Cari Capricorno, sul lavoro non siete soddisfatti di ciò che fate e siete stanchi della solita vita monotona. Vorreste un cambiamento, ma l’importante è che troviate un ambiente stimolante e positivo. L’estate si avvicina e la forma fisica non è affatto ottimale, dovete mangiare di meno e fare un po’ di attività fisica.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (5 aprile), per fortuna le relazioni, che erano state messe in difficoltà da un quadro complicato, ritrovano fiducia e serenità. Grazie a questa nuova armonia, potete vivere con entusiasmo tanti rapporti che prima sembravano compromessi. Lasciatevi amare. Non trascurate la cura del fisico.

Pesci

Cari Pesci, questo Mercurio così strano potrebbe giocarvi brutti scherzi. Siete eccessivamente gelosi in amore e avete tanti pensieri che vi girano per la testa. Cercate di trovare un nuovo punto di vista, anche perché il partner vi ama e si prende cura di voi. Non avete validi motivi per dubitare di lui.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA