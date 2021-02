Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021:

Ariete

Cari Ariete, durante al giornata di oggi è probabile che adottiate misure per aumentare i vostri guadagni. Questo è un ottimo momento per iniziare qualcosa di nuovo sul fronte professionale. Molto bene la forma fisica che state curando in maniera quasi maniacale.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (3 febbraio 2021), il malumore del coniuge o di un membro della famiglia dovrà essere affrontato con tatto e tranquillità. Evitate i ritardi, fate le cose quando vanno fatte.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi potrete prendere coscienza dei vostri difetti e cercare di migliorare voi stessi. I vostri sforzi sul fronte dell’amore potrebbero turbarvi un po’.

Cancro

Cari Cancro, nel lavoro una situazione potrebbe sfuggirvi di mano, ma – anche se con fatica – riuscirete a tenerla sotto controllo. Non si può escludere l’apertura di una nuova via di guadagno. Amore? Possibili divergenze con il partner.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, bene la sfera dei rapporti: gli amici potrebbero girarvi intorno. Lavoro? È probabile che i vostri modi raffinati impressionino qualcuno di importante.

Vergine

Cari Vergine, sperimentare con la vostra dieta ha i suoi vantaggi, quindi andate avanti. Per alcuni non si può escludere una situazione di amore a prima vista. Coraggio, buttatevi.

Bilancia

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi completerete tutto il lavoro in sospeso attraverso il vostro approccio mirato. Non diventate troppo liberali con i soldi. Riuscirete a riprendervi completamente da un disturbo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko, sul fronte famigliare l’aiuto di qualcuno si rivelerà molto gradito. L’acquisizione di nuove proprietà è sulle carte… Affare da chiudere?

Sagittario

Cari Sagittario, oggi riuscirete ad affrontare l’aumento del carico di lavoro. Questo è un buon giorno per iniziare qualcosa di nuovo sul fronte dell’esercizio. Possibile qualche problema in alcune relazioni.

Capricorno

Cari Capricorno, nonostante voi abbiate le mani in pasta in diversi settori sul fronte professionale, siete sereni e tranquilli. Riuscirete a rispettare il vostro piano per rimborsare un prestito senza inadempienza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko, oggi il coniuge potrebbe aver bisogno di supporto emotivo, quindi siate disponibili. Un medicinale che state assumendo vi aiuterà a sbarazzarvi del vostro disturbo prima di quanto vi aspettate.

Pesci

Cari Pesci, probabile che qualcuno ricambierà in modo appropriato un favore importante che gli avete fatto nel recente passato. I vostri piani per un’uscita con il partner potrebbero essere rinviati.

