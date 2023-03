Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 29 marzo 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 29 marzo 2023:

Ariete

Cari Ariete, cercate di essere più comunicativi con gli altri, anche coloro che conoscete poco. Gli influssi astrali vi offrono gli strumenti per brillare in situazioni interessanti per il vostro futuro.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il primo quarto di Luna vi regala una giornata all’insegna dell’amore e dei bei sentimenti. Forse c’è qualcuno molto vicino a voi che aspetta solo di essere notato…

Gemelli

Cari Gemelli, siete ancora in tempo per correre ai ripari e riguadagnare la stima di una persona con cui avete chiuso malamente i rapporti. Azzardate per primi un passo in avanti: a volte osare ripaga.

Cancro



Cari Cancro, oggi sarete al centro dell’attenzione. forse la cosa vi creerà un po’ d’imbarazzo, ma vi permetterà di apprezzare una prospettiva a voi inedita. Non abbiate paura di dimostrare agli altri quanto valete.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 29 marzo 2023), se volete ottenere di più, oggi è il giorno giusto per azzardare una mossa abile. Se avete degli assi nella manica, calateli sul tavolo senza indugio: un errore potrebbe essere infatti quello di aspettare, per paura che non sia il momento giusto.

Vergine

Cari Vergine, oggi avrete l’occasione di incontrare qualcuno che vi colpirà e a cui non riuscirete a smettere di pensare. Mettete da parte l’orgoglio e fatevi avanti.

Bilancia

Cari Bilancia, un’eventuale sfida potrebbe mettere alla prova le vostre abilità. Purtroppo non vi sentite molto sicuri di voi stessi e ciò potrebbe riflettersi sul risultato finale della gara.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, grazie all’appoggio dei benefici influssi astrali potrete fare vostra una interessante occasione che vi porterà lontano. Non sottovalutate una passione appena nata: potrebbe essere più di ciò che sembra.

Sagittario

Cari Sagittario, nonostante i vostri sforzi per ottimizzare al meglio le vostre energie e il vostro tempo, a volte gli eventi non volgono a vostro favore. Nonostante ciò, un contrattempo vi farà incontrare qualcuno di speciale…

Capricorno

Cari amici del Capricorno, il primo quarto di Luna mette in risalto delle complicazioni sentimentali che ancora non sono state chiarite e appianate. Si intravedono scontri all’orizzonte, il cui esito può essere molto incerto…

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 29 marzo 2023), spendete saggiamente le vostre energie durante tutto l’arco della giornata: in questo modo non vi troverete in difficoltà se qualcuno vi affiderà un compito importante che non avevate previsto.

Pesci

Cari Pesci, la Luna nel suo primo quarto risveglia in voi un amore unico e speciale, che potrebbe travolgere con la sua passionalità ed energia. Occhio a non fare passi falsi: ‘è Saturno che vi guarda!