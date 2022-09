Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 28 settembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 28 settembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, la giornata parte bene e potrete ottenere grandi cose. Avete ritrovato serenità, fiducia in voi stessi e in chi vi circonda. Tuttavia non è il giorno giusto per prendere decisioni davvero importanti, meglio rimandare. Pensate ora a rilassarvi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete stanchi e stressati, perché avete dato il massimo e ora non tutto sta andando per il verso giusto. Per questo siete impazienti e volete dare una svolta alla vostra vita, ma dovrete pazientare ancora un po’.

Gemelli

Cari Gemelli, i nodi vengono al pettine. Avete fatto tanti sacrifici per ottenere qualcosa di speciale, e ora potete togliervi belle soddisfazioni. Non mollate proprio ora, perché il meglio deve ancora venire. Le soddisfazioni busseranno presto alla vostra porta.

Cancro



Cari Cancro, siete troppo buoni e generosi con chi vi circonda. Ciò significa che qualcuno potrebbe approfittarsene. Sarebbe un peccato, perché siete persone serie e oneste, e non peritate questo. Attenzione al fisico e alla salute: mangiate meglio, fate sport e cercate di perdere qualche chilo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 28 settembre 2022), come si suol dire, prima o poi la ruota gira. Ora è un periodo fortunato per il vostro segno, quindi cercate di approfittarne. Mantenete la calma e non impelagatevi in questioni più grandi di voi, né troppo banali. Evitate le discussioni inutili.

Vergine

Cari Vergine, avete un entusiasmo travolgente. Ci vuole davvero poco per essere sereni e felici, e voi lo siete. Il cielo d’altronde vi sorride. Continuate così perché questa è la strada giusta da percorrere. Potete portare avanti i vostri progetti lavorativi.

Bilancia

Cari Bilancia, con tutto il vostro talento, potete fare grande carriera sul lavoro. La fortuna è dalla vostra parte. Il cielo vi sorride: il periodo è ottimo, cosa volete di più? Approfittatene e non rimarrete delusi. In amore, se ci sono state discussioni con il partner, potete chiarire e ripartire alla grande.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete tanta grinta e voglia di fare. Favorite le relazioni e gli incontri passionali. Chi è single può incontrare l’anima gemella e trascorrere momenti di passione sotto le coperte, anche solo per un’avventura di una notte. Non trascurate il fisico e la salute.

Sagittario

Cari Sagittario, di certo non vi manca l’energia e la voglia di fare. Siete ambiziosi e determinati. Allontanate lo stress e datevi da fare. Insomma, nulla è perduto e se venite da una delusione amorosa è il momento di leccarsi le ferite e ripartire. Come si dice, chiusa una porta, si apre un portone.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, puntate maggiormente su voi stessi e le vostre capacità. D’altronde se non siete voi a credere nelle vostre qualità, come potranno farlo gli altri? Non trascurate la dieta e la cura del fisico: non è solo un fatto estetico, ma di salute. Fate sport.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 28 settembre 2022), il cielo è davvero ottimo, tanto da far invidia agli altri segni dello zodiaco. Cercate di approfittarne al massimo. Unico consiglio: meglio pianificare al meglio la settimana. Siete ancora in tempo per dare una svolta.

Pesci

Cari Pesci, avete degli obiettivi chiari da raggiungere, per cui è il momento di rimboccarsi le maniche e dare tutto per farlo. Datevi delle priorità e puntate sulle cose davvero essenziali. Attenti a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote. Non potete sbagliare un colpo.