Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 26 maggio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 26 maggio 2021:

Ariete

Cari Ariete, un magico Plenilunio vi trasforma in animali sexy e fascinosi, divertitevi! Restate guardinghi se a lavoro avete a che fare con una Bilancia…

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, cercate le emozioni folli e poi non riuscite a gestirle, ma si sa, vi piacciono le sfide… Un Plenilunio sexy dona una carica invidiabile e saranno gli altri a non riuscire a gestire voi.

Gemelli

Cari Gemelli, il periodo non è tanto favorevole, ma riuscirete ad affrontare le difficoltà e a vincere la vostra partita a scacchi con un cliente. Esaudite un desiderio del partner!

Cancro

Cari Cancro, dedicate le energie a nuovi progetti, gli astri garantiscono traguardi vantaggiosi, merito della perseveranza e della cautela. Avete bisogno di muovervi, è il vostro fisico a chiederlo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (26 maggio 2021), vi attendono diversi impegni e mille cose da fare, ma quanto vi piacciono le difficoltà… Le attenzioni non sono mai troppe è vero, ma non c’è bisogno di ruggire al partner se a volte si dimentica di dirvelo.

Vergine

Cari Vergine, la Luna si nasconde con il Plenilunio e voi idem. State vivendo un periodo di eclissi, è Nettuno che cerca di confondere le situazioni, siete prudenti.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, avete tanta voglia di fare ed organizzare, una cena con amici, un bagno rilassante con il vostro amato, una vacanza, tutto purché sappia di gioia. La fortuna vi sorride.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, potreste conoscere persone capaci di coinvolgervi in un progetto stimolante, gli astri spingono agli investimenti di denaro. Rimandate discussioni amorose.

Sagittario

Amici del Sagittario, servirà prudenza per la sfera lavorativa, un rivale potrebbe complicare alcune questioni, i nuovi contatti invece potranno rivelarsi promettenti.

Capricorno

Cari Capricorno, novità promettenti all’orizzonte: escogitate un piano d’azione e se ne avrete bisogno, sfoggiate tutto il vostro fascino. Conquistate la sua fiducia e i risultati saranno ottimi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (26 maggio), le coppie stanno vivendo un periodo di insofferenza, forse dovete decidere se proseguire da soli o in coppia… Chi sta cercando una bellissima emozione potrà, grazie al Plenilunio, fare un incontro stupendo.

Pesci

Amici dei Pesci, sovraccarichi e scarichi, gli astri consigliano di controllare gli impegni e l’ansia. Il Plenilunio risulta difficile…

