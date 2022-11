Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 23 novembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 23 novembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata nella quale avvertite una certa stanchezza. Cercate di fare solo lo stretto indispensabile e rimandate ai prossimi giorni le scelte delicate da prendere, specie se avete ruoli di responsabilità.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, oggi siete nervosi e polemici come non vi capitava da tempo. Basta un niente per farvi scattare sull’attenti. Cercate, tuttavia, di non riversare i malumori e lo stress in amore. Il partner non ha colpe.

Gemelli

Cari Gemelli, giornata ottima per i sentimenti. Potreste fare la conoscenza di una persona carina e davvero interessante per i vostri gusti. Che non sia davvero quella giusta e pronta a farvi battere il cuore? Sul lavoro ci sono accordi da rivedere.

Cancro



Cari Cancro, i cuori solitari possono finalmente trovare riparo e sollievo. Cosa aspettate a farvi avanti se c’è una persona che vi piace? Sul lavoro attenzione a non alimentare inutili polemiche. Rischiate di litigare con chi vi circonda, in particolare con colleghi e superiori.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 23 novembre 2022), un malumore passeggero potrebbe minare la vostra solarità. Normalmente infatti siete il massimo dell’ottimismo e della positività. Iniziate a guardare le cose con un altro occhio, e circondatevi da persone davvero amiche.

Vergine

Cari Vergine, siete particolarmente affascinanti, come non vi capitava da tempo. Farete quindi grandi conquiste. Imparate a guardarvi attorno, anche in amore, perché potete togliervi belle soddisfazioni. Nuove opportunità lavorative.

Bilancia

Cari Bilancia, periodo ottimo sul lavoro. Possono aprirsi nuove opportunità professionali. Favoriti i contatti con altre città. Potete cambiare aria e lanciarvi in nuove avventure. Portate avanti i vostri progetti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete particolarmente polemici con i vostri partner. Cercate di essere più tolleranti e mettete da parte l’orgoglio. Dovete accettare che qualcuno prima o poi la pensi diversamente da voi.

Sagittario

Cari Sagittario, le coppie di lunga data possono andare lontano. Può essere il momento di sposarsi o fare un figlio insieme, o quanto meno andare a convivere. Insomma è il caso di fare uno step successivo. Sul lavoro date il massimo ma non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, in amore è tornata un po’ di serenità. Perché non approfittate di questa ‘tregua’ per riscoprire la complicità con il partner? Ultimamente infatti la passione è un po’ calata. Fate qualcosa per uscire dalla solita routine e sorprenderlo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 23 novembre 2022), potete sperimentare e mettervi in gioco come non vi capitava da tempo. Favoriti i nuovo accordi e i contatti con altre città. Potete conquistare l’anima gemella, se c’è una persona che vi piace.

Pesci

Cari Pesci, se c’è una persona che vi piace, che aspettate a dichiararvi? Potreste essere ricambiati. Alla fine non avete nulla da perdere. Sul lavoro c’è una certa tensione, vorreste maggiori garanzie che al momento non vi sono date, e anche qualche soddisfazione economica in più.