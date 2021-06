Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 23 giugno 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 23 giugno 2021:

Ariete

Cari Ariete, supererete la giornata come fareste con un quiz di matematica, un problema alla volta. Tenete solo la mente su ciò che state risolvendo e la sera avrete finito con le cose difficili.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’azione sarà un’avventura, non un lavoro di routine, anche se potrebbe arrivare in un pacchetto denominato come “lavoro”. Non avete mai avuto paura del lavoro, solo di non saperlo fare…

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, quello che pensate di dover fare e quello che state facendo potrebbero essere due cose diverse. L’attività minore non è “cattiva”; non è tutto ciò di cui siete capaci.

Cancro

Cari Cancro, c’è una sensazione saggia sotto le vostro costole che vi guida verso o lontano da qualcuno. Siete persone molto intelligente e sapete come nutrirvi intellettualmente.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (23 giugno 2021), alcuni vedono lo spazio negativo come pieno di potenziale in cui mettere qualcosa. Altri considerano lo spazio come un equilibrio sacro ed essenziale alla bellezza principale. Per te, la bellezza è lo spazio.

Vergine

Cari amici della Vergine, la cosa più eccitante che potrete fare oggi – 23 giugno 2021 – sarà un lavoro decisamente poco affascinante. La chiave della creazione sono per lo più azioni umili al servizio di una splendida causa.

Bilancia

Cari Bilancia, una relazione è meglio interpretata che analizzata, che è come esaminare un fiocco di neve, che si scioglie nella vostra mano mentre viene osservato. Rimanete nel momento.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (23 giugno), quello che un’altra persona vuole da voi sembra andare bene. Cercate di restare fermi nella vostra convinzione. Fatelo per voi.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, il vostro processo mentale si sta stabilizzando in un nuovo ordine. È come se le risposte vi arrivassero dallo spazio esterno e dipingessero il vostro spazio interiore in una nuova tonalità.

Capricorno

Cari Capricorno, la ripetizione non deve essere noiosa; può essere piuttosto brillante, un conforto e un piacere profondo. La ripetizione senza progresso è noia.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, potreste concedervi un’abitudine inutile che vi impedisce di realizzare qualcosa di molto importante per voi.

Pesci

Cari Pesci, la definizione delle priorità sarà un po’ complicata durante la giornata di oggi, dal momento che gli elementi importanti vengono mascherati da semplici mosse.

