Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 21 aprile 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 21 aprile 2021:

Ariete

Amici dell’Ariete, sentite ormai da tempo che qualcosa intorno a voi sta cambiando, e adesso siete finalmente pronti per abbracciare le novità che si stanno per presentare nella vostra vita. Cercate però di non esagerare troppo con il rischio se non volete che la corda prima o poi si spezzi. In ogni caso buttatevi.

Toro

Cari Toro, sono giorni nei quali vorreste stare da soli e allontanarvi da tutto e da tutti, come se il mondo intorno a voi non esistesse. Avete infatti bisogno di isolarvi e trovare spazio e tempo per voi stessi. Gli impegni sono comunque ancora parecchi, per cui dovete avere un altro po’ di pazienza prima di poter tornare a rilassarvi.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko in questi giorni vi sentite un po’ sotto stress perché avete tanti compiti da portare a termine. Temete quindi di non riuscire a dare il massimo e ottenere ciò che desiderate. Non fatevi prendere dall’ansia. Attenzione inoltre a qualche collega che potrebbe fare di tutto per mettervi il bastone fra le ruote.

Cancro

Cari Cancro, la Luna nel segno è assolutamente positiva per cui potete approfittarne e portare avanti i vostri impegni e progetti con entusiasmo. Questa Luna per voi e salvifica inoltre perché vi rimette con i piedi per terra, dopo che ultimamente eravate troppo sognatori: cercate di non perdere mai il contatto con la realtà.

Leone

Amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko siete molto generosi ed empatici ma questo non vuol dire che dovete perdere di vista i vostri obiettivi. A volte infatti è il caso di essere un po’ più egoisti se si vogliono portare avanti progetti importanti. Pensate quindi a voi stessi e un po’ meno agli altri.

Vergine

Cari Vergine, si sa, per stare bene e andare avanti avete bisogno di continui stimoli e di fare cose nuove e originali. La routine per voi è di una noia mortale ma purtroppo l’ambiente in cui vivete è culturalmente povero per cui non trovate gli stimoli intellettuali giusti. Magari cambiando aria le cose potrebbero migliorare.

Bilancia

Amici della Bilancia, in amore le cose non vanno come vorreste. La vostra relazione non è più tanto solida come un tempo, e questo vi toglie forza e serenità. Forse è il caso di fermarsi un attimo e parlare con il partner. Una relazione deve essere portata avanti da entrambi, altrimenti meglio guardare in faccia la realtà e voltare pagina.

Scorpione

Amici dello Scorpione, pensate di poter gestire da soli qualsiasi situazione e affrontare ogni difficoltà. Purtroppo non sempre è così e a volte un po’ di umiltà fa solo bene. Tutti infatti abbiamo bisogno di un aiuto e non c’è nulla di cui vergognarsi, soprattutto se lo chiediamo alle persone più care. Apritevi dunque e non siate arroganti.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko siete carismatici e convincenti come non mai. Questo è un bene che nella giornata di oggi potete sfruttare nei rapporti con chi vi circonda. Potete quindi raggiungere con facilità i vostri obiettivi, sia in amore che sul lavoro. Date comunque il massimo e verrete ripagati.

Capricorno

Cari Capricorno, voi siete fatti così, non avete bisogno di grandi dimostrazioni di affetto per far capire alle persone a cui volete bene quanto sono importanti per voi. La vostra parola d’ordine un po’ in tutti i campi è semplicità, ed è proprio così che riuscite a portare avanti i vostri progetti e conquistare tutti. Senza mettervi in mostra.

Acquario

Amici dell’Acquario, sapete organizzarvi e dare il massimo anche nelle difficoltà. Questo vi permette di trovare la giusta soluzione anche di fronte ai problemi all’apparenza insormontabili. Oggi quindi potete approfittarne, visto il favore delle stelle, per portate avanti con entusiasmo i vostri obiettivi.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko qualche tensione sul lavoro, soprattutto per chi è chiamato a lavorare di squadra. Quando la rabbia sale per siete incontrollabili, per cui potreste dire qualche parola di troppo. Cercate di parlare con i colleghi con calma e trovare un compromesso.

