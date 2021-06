Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 2 giugno 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 2 giugno 2021:

Ariete

Cari Ariete, giornata tormentata sul fronte domestico: tensioni e incomprensioni turbano la giornata di festa. Prendete fiato e voltate pagina.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, oggi, mercoledì 2 giugno 2021, sarà una giornata da incorniciare per voi: emanate un’attrazione irresistibile su chi vi sta intorno. Il vento soffia dalla vostra parte, in amore come sul lavoro.

Gemelli

Cari Gemelli, ultimamente avete viaggiato molto con la fantasia e vi siete persi dietro a pensieri molto ipotetici: ok, adesso però rimettete i piedi a terra e vivete.

Cancro

Cari Cancro, c’è poco da dire: è il vostro momento, raccogliete i frutti di quanto avete seminato nei mesi scorsi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko oggi per voi prevede una giornata poco rilassante. Anche se magari non avete impegni particolarmente gravosi, la vostra mente è concentrata su qualcosa che non vi dà proprio pace.

Vergine

Cari Vergine, le stelle in questi giorni portano per voi qualche turbamento: cercate di fare buon viso a cattivo gioco, passerà…

Bilancia

Cari amici della Bilancia, la vostra giornata è dominata dalla passione amorosa: lasciatevi travolgere.

Scorpione

Cari Scorpione, è arrivata anche per voi la stagione dell’amore. E tutto il resto passa in secondo piano.

Sagittario

Cari Sagittario, siete particolarmente fragili in questi giorni e inclini a cedere alle tentazioni, a cominciare da quelle alimentari. Ma, suvvia, ogni tanto qualche peccatuccio aiuta a risollevare le anime stanche.

Capricorno

Cari Capricorno, ultimamente vi siete dedicati totalmente a sostenere i vostri affetti: bene, ora è arrivato il momento di pensare solo a voi stessi.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, qualche intoppo sul fronte lavorativo mina la vostra serenità in questo giorno di festa. Non disperate: l’impegno e la buona volontà ripagano sempre, prima o poi.

Pesci

Cari Pesci, oggi l’oroscopo di Branko prevede per voi una giornata piccante in amore. E potrebbe non trattarsi di una semplice avventura…

