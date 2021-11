Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 17 novembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 17 novembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, la luce splende su di voi in questo mercoledì. D’altronde questa Luna nel segno vi protegge. Ottimo influsso delle stelle per chi deve compiere investimenti finanziari. Con Marte positivo potete avere successo sia in amore che sul lavoro. Tanta sensualità.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko potete vivere forti emozioni che vi faranno battere il cuore. La Luna piena nel segno vi rende infatti emotivi, ma questo non deve diventare un limite. Venere protegge famiglia, amicizie, amore. I sentimenti per voi sono fondamentali.

Gemelli

Cari Gemelli, siete particolarmente fantasiosi e creativi. Questa Luna piena in Toro vi rende particolarmente brillanti, anche se inizialmente potreste sembrare irrequieti e irrazionali. Entro fine mese può arrivare un successo in ambito lavorativo. Vi sentite osservati, attenzione a ciò che raccontate e a possibili malelingue.

Cancro



Cari Cancro, la Luna piena nel vostro cielo vi rende innamorati e felici come ragazzini. Se siete single, potreste incontrare il prima possibile l’anima gemella. Anche in una fase del genere riuscite comunque a concentrarvi sugli affari e il lavoro. Siete veramente degli stakanovisti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 17 novembre 2021), non è un periodo indimenticabile per voi e ve ne siete accorti da soli. In particolare ne risentono l’amore e le passioni. Venere protegge soprattutto il lavoro, la salute e le passioni.

Vergine

Cari Vergine, la protezione di pianeti importanti vi spinge a osare come non mai. Avete tanti affari in ballo e la sensazione di non riuscire a prendere una decisione definitiva. In amore potete fare tante conquiste o magari puntare a un ritorno di fiamma.

Bilancia

Cari Bilancia, non è facile occuparsi d’amore in questo periodo perché le stelle si concentrano tutte sul lavoro. Venere negativa non si muoverà per un po’, per cui dovete farci l’abitudine. Ma avete Giove, re delle conquiste lecite e illecite, presto pure Sole e Marte caldissimi, ora è tempo di Luna piena.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, potrebbe essere il momento per voi di un colpo di testa improvviso e irrazionale. Che male c’è? Sul lavoro i problemi non mancano e l’amore riceve anche l’applauso di Venere e Plutone. Ogni rapporto sarà vissuto al massimo.

Sagittario

Cari Sagittario, non dovete trascurare la salute, può esserci qualche malanno di stagione come mal di gola o raffreddore. Riguardatevi e se necessario affidatevi a un medico, perché le energie in questa fase sono scarse. Questa Luna svela un campo professionale ottimo, soprattutto per chi è autonomo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, amori in vista, incontri affascinanti, colpi di fulmine. Preparatevi a vivere forti emozioni. Le coppie di lunga data possono ritrovare quella passione che sembrava compromessa. Avete un quadro astrale eccezionale. Approfittatene.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 17 novembre 2021), prima di prendere decisioni importanti, controllate bene tutte le possibili variabili. Non fatevi prendere dall’ansia e rimboccatevi le maniche. Affidatevi ai saggi consigli di chi vi vuole bene, come i parenti.

Pesci

Cari Pesci, la Luna piena inizia a formarsi in Toro accanto a Urano e provoca colpi di fulmine. Potete incontrare una persona speciale, come l’anima gemella. In amore i più giovani, protetti da Marte e Venere, devono stare attenti se non vogliono perdere la bussola. Concentratevi sul lavoro e gli affari.