Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 17 febbraio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 17 febbraio 2021:

Ariete

Le difficoltà degli ultimi anni vi hanno insegnato a rimanere con i piedi a terra, anche se spesso la testa è tra le nuvole. Oggi la Luna dona senso pratico che dovrete sfruttare per chiudere trattative di lavoro importanti. L’amore così così..

Toro

Vi svegliate euforici per ritrovarvi dopo un secondo depressi e nervosi. Se il vostro metabolismo fosse veloce come il vostro umore, avreste una forma fisica perfetta!

Gemelli

Gli astri consigliano di rallentare i ritmi, tutto questo lavoro e tutte queste emozioni nuove stanno mettendo a dura prova la vostra resistenza. Perché non fare un controllo medico?..

Cancro

Astri gentili si avvicinano e la dolce Luna avvolge con calore e dolcezza il vostro segno. Tradotto vorrà dire tanto amore, comprensione e supporto da parte di amici e parenti. C’è chi vi aiuta, non preoccupatevi!

Leone

Se non potete cambiare le situazioni, cambiate voi. Allargare lo sguardo ad una prospettiva più ampia aiuterà a recuperare il buon umore e gestire l’incostanza emotiva. Forza!

Vergine

Tenete il telefono a portata di mano, accendete il pc e controllate la cassetta postale. Potrebbe arrivare una bellissima notizia dall’estero! Forse un nuovo lavoro? Chissà.. Nel dubbio preparate le valigie!

Bilancia

Quanta fortuna. Anche oggi la dea bendata si farà avanti e molti potranno ricevere addirittura un’eredità. Non fate i furbi e non peccate di avarizia, il patrimonio è in comune con altri parenti!

Scorpione

L’essere troppo esagerati di cui spesso e volentieri siete accusati, avrà oggi ragione di esistere. Nemici stanno cercando di mettervi in difficoltà, ma voi avevate già previsto tutto e siete pronti all’attacco!

Sagittario

Astri magnifici propiziano stimolanti conoscenze vantaggiose per il lavoro. Il periodo è giusto anche per fare dei colloqui, Mercurio assicura buone probabilità di trovare la professione giusta!

Capricorno

Marte parla chiaro, dovete dedicarvi ai sentimenti. Lo sappiamo che dentro di voi batte un cuore caldo e passionale.. il problema è togliere l’armatura che indossate.. Amate e siate romantici, almeno oggi!

Acquario

Maturi e decisi a prendere il toro per le corna, è così che questo 2021 è cominciato. Bravi, gli astri sono fieri dei traguardi raggiunti, non rimane che dedicarsi alla famiglia ed ai figli. Parlate con loro!

Pesci

Astri favorevoli per gli artisti ed i creativi! Ci saranno tante cose da realizzare, soprattutto eventi online. Avere buoni sponsor potrà rivelarsi fondamentale per raggiungere gli obiettivi.

