Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 14 aprile 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 14 aprile 2021:

Ariete

Sfruttate questa energia di Sole e Marte pure nelle questioni di famiglia e non litigate troppo con i parenti, avrete altre occasioni per discutere dopo il 23. Venere esce dal segno, l’amore perde un po’ di euforia ma conquista serenità, stabilità. Progetti per i figli.

Toro

Cari amici del Toro, arriva la vostra stella preferita, Venere. Transito sufficiente per creare un’incantevole atmosfera per conquiste d’amore e, attenzione, in affari. Per voi, che siete governati dalla stella della fortuna, la presenza nel vostro cielo significa tutto, vi protegge ovunque.

Gemelli

Marte riesce a darvi il massimo, oggi è finalmente in aspetto diretto con il Sole (sestile), che per voi è forza realizzatrice, puntate su obiettivi, persone che sono per altri irraggiungibili. Siete di una simpatia unica, specie dopo un buon bicchiere di vino proveniente dalla vostra terra d’origine.

Cancro Sole e Mercurio insieme a Urano provocheranno continue opposizioni nel mondo del lavoro. La cosa migliore sarebbe svolgere attività in proprio, ma avreste bisogno di aiuti. Definite oggi stesso, gratificati dall’energia di Sole-Marte.

Leone

Sarà richiesta ancora pazienza nel matrimonio, disponibilità in famiglia, nel rapporto genitori-figli. Venere va in Toro, lunedì ci saranno pure Sole e Mercurio insieme a Urano, aspetti che provocheranno continue opposizioni nel mondo del lavoro. La cosa migliore sarebbe svolgere attività in proprio, ma avreste bisogno di aiuti.

Vergine

Cari amici della Vergine, annunciamo la quasi certa nascita di una storia d’amore entro il 9 maggio. Se avete in mente qualcuno fatevi avanti stasera, in queste cose la concorrenza è spietata. Conferme professionali, occasioni nuove, possibilità all’estero.

Bilancia

In aprile Marte vi ha tirato spesso fuori dall’imbarazzo, lo farà pure oggi, ma Sole in Ariete è più forte, state attenti nelle collaborazioni, decisioni economiche (Giove vede spesso le cose in rosa), organizzate meglio i rapporti con la vostra famiglia e quella del coniuge. L’evento felice è Venere, al tramonto risplende in Toro, arriva subito al cuore, all’anima. Nati per essere ricchi e famosi, per amare.

Scorpione

Queste stelle come sono per voi? Senza patria, vagano, solo Marte (uno dei vostri padri) è sempre con voi, capisce uomini e pure le donne del segno provocati da Venere, difficile essere fedeli perseguitati dalle chat. Ma sapete resistere alle lusinghe.

Sagittario

Sagittario, lavoro e affari daranno risultati ottimi, il problema sono i rapporti con eventuali autorità. Ritrovate l’artigiano che è in voi, prendete le misure, tagliate la stoffa e iniziate a cucire. Venere in Toro fino al 9 maggio diventa amministratrice dei vostri beni. Grandi gratifiche finanziarie.

Capricorno

Settore non poche volte disturbato dalla presenza dei pianeti in Ariete, la famiglia e la vita affettiva, riceve questa sera il primo saluto di Venere in Toro. Quando la stella transita in quel segno fratello, per voi, è proprio nella posizione ideale. Non solo amore, fatto scontato, l’influsso aumenta anche le occasioni d’affari, specie nel ramo beni immobili, favorisce viaggi e contatti con ambasciate.

Acquario

Tra i privilegiati che possono sfruttare il bellissimo aspetto tra Sole-Ariete e Marte-Gemelli. Occasione imperdibile per le finanze, di mezzo ci sono Mercurio e poi Giove e Saturno. Grandi industrie metallurgiche, ma pure voi professionisti e artigiani, siete in grado di vincere la crisi. Qualche aspetto poco gentile c’è pure per voi, però, Venere va in Toro fino al 9 maggio, ne direte e sentirete in amore!

Pesci

Marte ostacola i vostri progetti di allegria, porta lievi tensioni con la persona amata, agita la famiglia. Ma si tratta di un influsso previsto, come prevediamo la nuova ottima collocazione in Cancro e dal 23 un Mercurio che assicura avanzamenti nel lavoro, ma tenete sotto controllo la voglia di improvvisare, tutto va studiato in anticipo.

