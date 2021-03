Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 10 marzo 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 10 marzo 2021:

Ariete

Amici dell’Ariete, Marte è favorevole e vi aiuta ad essere collaborativi e propositivi con chi vi circonda. Qualità che verranno apprezzate soprattutto sul posto di lavoro. Osate di più, portate avanti i vostri progetti e le vostre idee, allargate i vostri orizzonti e non ponetevi limiti, d’altronde le stelle vi assistono.

Toro

Cari Toro, ci vuole cautela nei rapporti familiari perché Mercurio si è messo in mezzo e pone zizzania. Potete quindi litigare facilmente rovinando rapporti importanti. Controllate le vostre reazioni, parlate di meno e contate fino a dieci prima di aprir bocca. Solo così tutti vi rispetteranno e otterrete qualcosa di significativo.

Gemelli

Amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko a volte vorreste fuggire da tutto e da tutti e rifugiarvi magari su un’isola deserta. Mantenete la calma e la lucidità, la giornata storta può capitare a tutti, non dovete farne un dramma. Gli imprevisti nella vita esistono, non potete pretendere che tutti fili sempre alla perfezione.

Cancro

Cari Cancro, in questo periodo avreste bisogno di soldi. A meno che non abbiate ricevuto un’eredità improvvisa, adesso vi trovate un po’ in difficoltà. Magari rivolgetevi a una banca per un prestito. D’altronde se volete realizzare dei progetti importanti, serve denaro e liquidità, altrimenti certi sogni rischiano di restare nel cassetto.

Leone

Amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko ultimamente, presi da tanti problemi e imprevisti, avete un po’ trascurato la cura del corpo e vi siete appesantiti. Questo è un problema sia a livello estetico ma soprattutto per la vostra salute. Cercate allora di rimettervi in forma, anche allenandovi in casa. Se necessario affidatevi ad un esperto, come un dietologo.

Vergine

Cari Vergine, grandi novità in vista per gli affari. Presto riceverete ottime notizie in generale in ambito lavorativo. Potreste ad esempio vincere un concorso o fare un colloquio e superarlo. Insomma, gli astri prevedono una svolta nella vostra carriera. Sta a voi crederci e dare il massimo, dimostrando di che pasta siete fatti.

Bilancia

Amici della Bilancia, Venere in Ariete benedice i rapporti amorosi, sia per quanto riguarda le relazioni nate da poco, sia per le storie nate in questo periodo. Riuscirete ad esempio a fare passi in avanti importanti come la convivenza, o progettare un matrimonio o un figlio. I single saranno corteggiati e potranno fare piacevoli incontri.

Scorpione

Amici dello Scorpione, le cose stanno finalmente migliorando ma ancora vi sentite insicuri emotivamente e procedete con i piedi di piombo. Dovete muovervi con prudenza perché ancora non tutto è al suo posto, ma al tempo stesso recuperare fiducia. Evitate di litigare con il partner per questioni di poco conto.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko avete un transito di pianeti importante, con l’arrivo di Mercurio che potrebbe farvi litigare con chi vi circonda, specie i familiari. Dedicatevi piuttosto al lavoro, che va a gonfie vele. Favoriti viaggi e spostamenti, se ovviamente motivati da una necessità. Approfittatene per costruire qualcosa di importante.

Capricorno

Amici del Capricorno, portate avanti con entusiasmo i vostri progetti. L’influenza di Mercurio infatti vi regala ottime occasioni da cogliere al volo. Potete firmare accordi importanti, come la compravendita di una casa. Fatevi consigliare da chi ne capisce. Dopo lo stress accumulato durante il giorno, la sera approfittatene per rilassarvi.

Acquario

Cari Acquario, in questo periodo potete spingere al massimo dal punto di vista professionale. Avete ottime intuizioni e chi vi circonda potrà apprezzare il vostro talento. Restate umili e dimostrate a tutti di che pasta siete fatti, ma attenzione perché c’è sempre qualche collega invidioso che proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

Pesci

Amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di Branko siete particolarmente generosi e genuini. Questo è senz’altro un bene ma a volte vi si potrebbe ritorcere contro, perché qualcuno potrebbe approfittare della vostra bontà. Cercate quindi di non farvi mettere i piedi in testa. Un amico potrebbe confessarvi un segreto importante.

