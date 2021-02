Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 10 febbraio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 10 febbraio 2021:

Ariete

Cari Ariete, evitate di circondarvi di persone negative e invidiose. Cercheranno in ogni modo di provocarvi per farvi perdere la pazienza, voi non cadete nei loro tranelli e andate dritti per la vostra strada. D’altronde siete già parecchio stressati per conto vostro. Evitate di perdere la pazienza, soprattutto se si tratta di vostri superiori o del partner.

Toro

Amici del Toro, le cose finalmente sembrano migliorare, anche se tanti dubbi permangono. In questo periodo affrontate tanti cambiamenti per lo più inaspettati, cercate di accoglierli senza farvi prendere dall’ansia. Lo stress vi toglie lucidità: una bella corsetta o comunque un po’ di sport vi aiuta a togliere le tossine in eccesso e capire che strada intraprendere.

Gemelli

Cari Gemelli, in questo mese di febbraio secondo l’oroscopo di Branko i sentimenti saranno per il vostro segno assoluti protagonisti. Chi è single potrebbe fare nuovi imprevisti incontri che radicalmente cambieranno la vostra vita. Nuove conoscenze importanti anche per la sfera lavorativa. Tante novità benedette dalla Luna nuova.

Cancro

Amici del Cancro, dopo un periodo negativo finalmente avete trovato qualcuno di cui potete fidarvi. Questo vale soprattutto per l’ambito lavorativo. L’influsso positivo di Venere, oltre a proteggervi in more, vi dà il giusto fiuto per concludere affari importanti. Può essere il momento giusto per comprare casa.

Leone

Amici del Leone, come sempre siete molto ambiziosi, ma in questo periodo pretendete il massimo da voi stessi. Forse un po’ troppo. Siate più buoni e accettate che qualcosa non vada come previsto. Non fate sempre gli eroi, insomma, e cercate di mettere una pezza se avete commesso degli errori. Siete pur sempre umani.

Vergine

Amici della Vergine, secondo l’oroscopo di Branko questo è davvero un periodo d’oro. Sfruttatelo a pieno perché non capita spesso. Se state cercando un lavoro o volete cambiare quello che avete, mandate dei curriculum. Può essere la volta buona. Potrete ottenere traguardi importanti, anche ad esempio se dovete affrontare un concorso.

Bilancia

Amici della Bilancia, l’amore sarà assoluto protagonista per il vostro segno. D’altronde quando Venere è così splendente non possono esserci dubbi. Preparatevi perché vivrete un sentimento vero e forte, di quelli che ti cambiano la vita. Insomma, siete super fortunati. Non sprecate questo quadro astrale incredibile.

Scorpione

Cari Scorpione, in questo periodo lo stress è alle stelle e avreste proprio bisogno di una pausa. Forse siete voi che pretendete troppo da voi stessi e da chi vi circonda. Prendete le cose con minore animosità ed accettate qualche piccolo imprevisto: non può andare sempre tutto secondo i piani. Fidatevi di più invece dei sentimenti: il cuore non sbaglia mai.

Sagittario

Cari Sagittario, bene in questa giornata tutte le relazioni. Secondo l’oroscopo di Branko potrete ottenere un riconoscimento speciale o nuovi incarichi in ambito lavorativo. Bene l’amore, sia per le coppie storiche che per i single, che potrebbero trovare l’anima gemella. Qualcuno potrebbe dichiararsi, cogliendovi di sorpresa.

Capricorno

Amici del Capricorno, in questo periodo potete accumulare fortuna e ricchezze. In arrivo ingenti entrate che vi daranno respiro e agio. D’altronde dopo tanti sacrifici ve lo meritate. Favorite le compravendite. Se dovete comprare casa, iniziate a guardarvi intorno, avete un buon fiuto per gli affari. Amministrate e spendete bene tutti questi soldi.

Acquario

Cari Acquario, non potete basare la vostra vita sulle opinioni degli altri. Andate per la vostra strada e fregatevene di ciò che dice la gente. Ormai siete grandi, per cui potete essere voi stessi senza sentirvi in colpa con nessuno. Non badate a chi vi circonda o a chi vorrebbe mettervi in piedi in testa. Siate orgogliosi di quello che siete.

Pesci

Amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi avete un’ottima creatività e sesto senso spiccatissimo. Riuscirete così ad essere superiori e affrontare con ottimismo problemi e difficoltà. Avete inoltre un ottimo intuito e fiuto per gli affari, per cui tutto è nelle vostre mani. Sembra quasi abbiate la bacchetta magica.

