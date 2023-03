Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 28 marzo 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 28 marzo 2023:

Ariete

Cari Ariete, il dialogo con i parenti più stretti va sempre mantenuto, anche se possono esserci opinioni contrastanti o questioni complesse. Oltre alla famiglia, oggi vi conviene dedicare più attenzioni anche alla sfera abitativa.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, da bravi segni di terra preferite essere certi delle informazioni che ricevete, per paura di non cadere in brutti tranelli. Nonostante ciò, oggi forse sarete vittima di un’informazione sbagliata: fortuna che le energie per cavarvi fuori dai guai non vi mancano!

Gemelli

Cari Gemelli, potreste essere delusi da un’amicizia in cui avevate riposto tanta fiducia. Meditate bene. potrebbe essersi trattati di un banale malinteso: se ci tenete veramente, aprite un dialogo e chiarite bene la faccenda.

Cancro



Cari Cancro, la grinta che avete adesso – grazie alla potenza di Marte – vi servirà per aprire nuove strade, anche laddove in passato non credevate fosse possibile. Utilizzate tutto ciò che avete a vostra disposizione per costruire il vostro futuro.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 28 marzo 2023), c’è qualcosa che manca all’appello e che vi impedisce di vivere la giornata al meglio delle vostre possibilità. Siete nervosi: vi basta un nonnulla per dare in escandescenze e buttare tutto all’aria. In serata riflettete sul perché vi siete sentiti così inquieti.

Vergine

Cari Vergine, potreste compiere qualche errore in buona coscienza, ma che incrinerà irrimediabilmente il vostro umore. Non siate troppo duri con voi stessi e cercate di distrarvi in serata.

Bilancia

Cari Bilancia, torna finalmente l’armonia in famiglia grazie alla vostra strategica mediazione tra parenti. se dovete mettervi alla guida, siate più accorti e prudenti del solito.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, oggi per voi l’ambizione fa rima con la parola successo! Tutto però dipenderà dall’impegno che metterete in gioco e dal buon uso delle vostre competenze.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi la parola giusta è ‘organizzazione’: cercate di gestire al meglio il vostro tempo, prevedere gli ostacoli possibili e risparmiate più tempo che potete.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, i recenti cambi astrali hanno messo a dura prova il vostro umore: siete nervosi e irascibili in questo periodo. Tuttavia, fate almeno oggi lo sforzo di perdonare dei piccoli errori commessi da altri, ma anche da voi stessi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 28 marzo 2023), è arrivato il momento di fare un bilancio della vostra situazione lavorativa e finanziaria. Forse dovete risparmiare di più: vi basterebbe eliminare qualche spesa superflua, non serve rinunciare a tutto.

Pesci

Cari Pesci, la vostra sensibilità è acuita, ma così lo è anche il vostro senso pratico. Queste due cose unite possono essere molto potenti in diversi ambiti. Potreste ricevere un invito speciale.