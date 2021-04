Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 27 aprile 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 27 aprile 2021:

Ariete

Cari Ariete, la settimana lavorativa si prospetta più pesante del previsto: tensioni di coppia in vista. Sarà l’eros a risolvere tutti i vostri problemi. Servirà però della cautela…

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (27 aprile), la giornata sarà caratterizzata da un incontro inaspettato, qualcuno che in passato è stato molto importante nella vostra vita. Ex coniuge, ex socio, ex ragazzo…

Gemelli

Cari Gemelli, anche il mese di aprile volge al termine e voi continuate a lamentarvi della vostra occupazione senza far nulla per generare un cambiamento… Trovate un nuovo slancio e magari fate concorsi. Coraggio!

Cancro

Cari Cancro, la Luna piena porta una ventata di fertilità. Arrivano buoni risultati negli affari e vi sentite in ottima forma. Vi aspetta una serata molto sexy.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – martedì 27 aprile 2021 -, la Luna piena vi rende degli sconsolati micetti… Avete bisogno di una scossa emotiva.

Vergine

Cari Vergine, il plenilunio ha uno strano effetto su di voi… Da quando vi siete alzati non fate altro che pensare al partner. Uscite prima da lavoro, vi aspetta una serata sexy.

Bilancia

Cari Bilancia, il buon momento negli affari e le relazioni vi lasciano il tempo e la concentrazione per fare degli investimenti oculati. Usate bene la testa.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il plenilunio vi ha scombussolato: avvertite strane sensazioni come tachicardia, squilibri ormonali e altri disturbi.

Sagittario

Cari Sagittario, dopo diversi giorni in preda al caos oggi – martedì 27 aprile 2021 – c’è anche Mercurio che lavora contro di voi. Lasciatevi andare. Il vostro momento è in arrivo.

Capricorno

Cari Capricorono, durante la giornata di oggi le stelle assistono i nuovi incontri e tra la fitta rete di amici magari si nasconde proprio la vostra anima gemella. Gli affari andranno alla grande.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, negli ultimi mesi con parecchi sforzi avete portato i risultati a casa. Ora però rischiate di pagarne le conseguenze.

Pesci

Cari Pesci, il plenilunio vi rende creativi, sexy, felici e belli! Approfittatene e date sfogo alle vostre qualità. Per qualcuno ci sarà qualche nuova opportunità sul fronte lavorativo.

