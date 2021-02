Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 23 febbraio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 23 febbraio 2021:

Ariete

Cari Ariete, avete un quadro astrale davvero ottimo, per cui le stelle vi sorridono. Approfittatene per realizzare qualcosa di straordinario. Giove e Mercurio sono favorevoli e vi consigliano di osare, anche i sogni più remoti e proibiti potranno realizzarsi. Sta a voi dare il massimo.

Toro

Cari Toro, non abbiate paura di essere voi stessi in ogni situazione e circostanza. Solo così apparirete veri agli occhi degli altri e non avrete nulla da recriminare. Sul lavoro tutti vi riconosceranno indiscusse doti da leader e riceverete la stima e la fiducia di chi vi segue. Continuate a dare il massimo.

Gemelli

Amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, tutto sommato gli affari procedono bene e secondo i vostri piani, anche se vorreste ottenere sempre di più e non vi accontentate mai. Avete tante idee e progetti ambiziosi da portare avanti, ma per farlo servono i soldi! Potreste chiedere un prestito in banca, ma siate cauti e riflettete bene prima di accettare se non volete mettervi nei guai.

Cancro

Cari Cancro, in amore c’è qualcosa che non va. Cercate di ritrovare il giusto equilibrio nei rapporti con il partner, e se ci sono state forti tensioni e discussioni, provati a parlarvi e chiarire. Fatevi guidare dal vostro istinto, che raramente vi tradisce. Avete inoltre tanta passione e una sensualità fuori dal comune.

Leone

Amici del Leone, in questo periodo subite attacchi pesanti dall’esterno, per cui dovete munirvi di una sorta di corazza per prevenire nuove offensive. Siete molto esigenti e pretendete il massimo da voi stessi e da chi vi circonda, ma inutile lottare contro i mulini a vento. Rimandate in questo momento poco propizio eventi o riunioni.

Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, questo è un quadro astrale molto movimentato, per cui potete programmare spostamenti e viaggi di lavoro, soprattutto se dovete concludere affari importanti. Tanta passione in amore, sia per i single che hanno voglia di avere di nuovo una persona accanto, sia per le coppie storiche.

Bilancia

Amici della Bilancia, bene il lavoro soprattutto per coloro di voi che svolgono un’attività a contatto con il pubblico. Inoltre Mercurio porta buoni affari e offerte vantaggiose, valutatele con calma. Prima di firmare, infatti, calcolate pro e contro. In amore evitate di riversare il vostro stress sul partner.

Scorpione

Cari Scorpione, questo mese di febbraio che volge quasi al termine è stato parecchio complesso per il vostro segno. Siete in cerca di una verità che nessuno può svelarvi. In certi casi, come si suol dire, è meglio non sapere. Meglio non approfondire questioni che possono farvi soffrire, ma voltate pagina e guardate al futuro con ottimismo.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata fantastica per le coppie, soprattutto quelle di lunga data. Potete finalmente consolidare l’intesa e pensare di costruire qualcosa di speciale insieme, come un matrimonio o una convivenza. L’importante è essere onesti e mostrarsi al partner per quel che realmente si è. Vi sentirete finalmente compresi.

Capricorno

Amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in questi giorni avete un sex appeal irresistibile. Nessuno può resistervi: se avete un partner, si prevedono scintille a letto. Se invece piacete a qualcuno, potrebbe perdere la testa e dichiararsi. Può essere il momento giusto per riaccendere la passione in quelle coppie in cui si è un po’ spenta.

Acquario

Cari Acquario, dovete imparare a non farvi condizionare dal giudizio altrui. Andate dritti per la vostra strada, e se proprio dovete sbagliare, fatelo con la vostra testa. Sul lavoro dimostrate a colleghi e superiori quanto siete validi e preparati. Inoltre la vostra simpatia tiene alto l’umore di tutti. Se invece non siete più soddisfatti del vostro impiego, meglio cercare qualcos’altro.

Pesci

Amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di Branko oggi avete stelle ottime soprattutto se svolgete un lavoro creativo o siete degli artisti. Date il massimo e realizzare qualcosa di memorabile perché siete davvero ispiratissimi. In amore questa vostra originalità può riaccendere la passione e la fantasia in una coppia che appare spenta.

