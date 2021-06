Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 22 giugno 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 22 giugno 2021:

Ariete

Cari Ariete, durante la giornata di oggi la sfera amorosa sarà al primo posto, siete pronti per una nuova avventura, che siate single o sposati. Nel primo caso si parla di emozioni stuzzicanti, nell’altro, di progetti futuri.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vi state per lasciare alle spalle un periodo un po’ faticoso, costellato da incomprensioni e tensioni. Le stelle vi dicono che si sta per aprire una fase più tranquilla in cui avrete voglia di riscattarvi. Nuovi amori in vista.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, oggi – 22 giugno 2021 – avrete la Luna dalla vostra parte e ciò che ne trarrà maggiormente beneficio sarà l’ambito lavorativo. Investite le vostre energie in ciò che fate e i risultati arriveranno.

Cancro

Cari Cancro, per voi la settimana non può che iniziare bene con la Luna nel segno. Vi sentirete bene, fisicamente e mentalmente, e avrete voglia di dimostrare nel lavoro il vostro valore! Vi aspettano delle belle emozioni da vivere a pieno.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, totale relax. È questo quello che vi ci vuole, prendetevi un giorno di ferie e organizzate una serata speciale per voi e per il partner. Eros piccante!

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, sono tante le cose a cui pensare: figli, famiglia, lavoro… La gestione genera confusione e faticate tanto, chiedete supporto, qualcuno potrebbe correre in vostro aiuto.

Bilancia

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi vedrete i vostri sforzi premiati, trattative e nuovi clienti faranno di voi un vero manager. La sfera amorosa non va come gli affari, anzi: potreste battibeccare con il partner…

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (22 giugno), basta un attimo per innamorarsi del vostro sguardo, attenti, scegliete bene chi ammaliare…

Sagittario

Cari amici del Sagittario, nonostante il periodo poco facile a livello economico riuscite a trovare nuove intuizioni e business alternativi. Raccogliete le idee e lavorate sodo.

Capricorno

Cari Capricorno, quanta voglia di libertà e leggerezza… Godetevi il periodo, solstizio d’estate e astri favorevoli promettono momenti sexy.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (22 giugno 2021), non è un periodo ottimo per le questioni amorose, tantomeno per quelle professionali. Cercate di essere tolleranti con gli altri.

Pesci

Cari amici dei Pesci, amanti delle abitudini ma anche delle avventure, a volte la quotidianità vi stressa e vorreste fuggire altrove… Affidatevi allo slancio creativo per evadere.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA