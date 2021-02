Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 2 febbraio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 2 febbraio 2021:

Ariete

Cari Ariete, finanziariamente in questo periodo è consigliabile risparmiare un pochino di più, tranquilli: nessuna crisi di liquidità. Potreste favorire qualcuno rispetto ad altri al lavoro a causa della sua lealtà nei vostri confronti.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko, oggi vi sentirete ringiovaniti solo per il fatto di mantenervi attivi. Trascorrere del tempo con gli amici può non piacere al coniuge o a un familiare, mediate.

Gemelli

Cari Gemelli, i vostri sforzi per affermarvi sul fronte sociale avranno il successo sperato. Farete tutte le mosse giuste per far funzionare il romanticismo durante questa giornata di febbraio. Il mese dell’amore.

Cancro

Cari Cancro, oggi otterrete il sostegno finanziario che cercate da tempo. Ottime notizie dal fronte della forma fisica che migliora di giorno in giorno.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (2 febbraio), sarà difficile sopportare le critiche di un anziano sul fronte professionale. Un anziano di famiglia sarà invece molto comprensivo e vi sosterrà in tutto ciò che farete.

Vergine

Cari Vergine, sono previsti buoni rendimenti dalla proprietà. L’amore sarà più lontano dalla vostra mente mentre vi immergete in qualcosa di importante.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’astrologo è probabile che voi oggi otteniate prestazioni eccezionalmente buone sul fronte accademico. La vostra condizione finanziaria è destinata a migliorare. In arrivo soldi e tranquillità economica.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko, oggi – martedì 2 febbraio 2021 – grazie a una routine regolare vi sentite in forma. Un ragazzo di famiglia vi renderà orgoglioso adattandosi alle vostre aspettative.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi riuscirete ad affrontare l’aumento del carico di lavoro. Questo è un buon giorno per iniziare qualcosa di nuovo sul fronte dell’esercizio. Probabile qualche problema dal fronte sentimentale.

Capricorno

Cari Capricorno, il vostro piano finanziario ben congegnato promette di mantenervi finanziariamente forti. È probabile che chi soffre di malattie legate allo stile di vita rimanga in forma. Lavoro? Rimboccatevi le maniche.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le spese elevate potranno dissuadere alcuni a intraprendere studi superiori. Potrebbero non piacervi le modifiche apportate a casa senza il vostro consenso.

Pesci

Cari Pesci, fate attenzione ai veicoli di grandi dimensioni. È probabile che gli innamorati trascorrano del tempo insieme. Cogliete l’attimo.

