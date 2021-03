Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 16 marzo 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 16 marzo 2021:

Ariete

Cari Ariete, avrete modo di studiare e riflettere sulle cose da fare, a causa di un Mercurio silenzioso in Pesci che forse non sarà abbastanza produttivo per le vostre aspettative. Marte è la migliore garanzia per avviare anche la vostra storia d’amore nella nuova stagione.

Toro

Amici del Toro, Branko vi ricorda di cominciare a sistemare questioni scritte, burocratiche e legali, rimaste finora irrisolti. Con la Luna nel segno sarete subito pronti ad affrontare anche le persone vicine e a cercare nuovi amori.

Gemelli

Cari Gemelli, la vostra fortuna vi consentirà di arrivare nei tempi programmati al risultato, a meno che certe persone non si mettano di traverso. In questo caso ci arriverete, ma vi occorrerà più tempo. Amore appassionato grazie a Marte.

Cancro

Amici del Cancro, incontrerete persone in sintonia con le vostre aspirazioni professionali. Sul lavoro i rapporti con i colleghi sono tutt’altro che tranquilli, forse perché qualcuno recita una falsa solidarietà. L’amore in compenso è presente.

Leone

Cari Leone, le malelingue parlano alle vostre spalle, ma ora voi siete più determinati e avete le idee chiare, anche se al momento ancora non legate a possibilità concrete. Poesia in amore grazie a Venere.

-LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Amici della Vergine, il vostro corpo non sopporta certi cibi, bevande, farmaci. Branko sottolinea che Mercurio, vostro astro guida, viene definito “farmacista dello zodiaco”. Vi consiglia di essere prudenti e lasciare in disparte le noie sul lavoro.

Bilancia

Cari Bilancia, prendetevi del tempo per recuperare, perché martedì si inseriranno novità sul lavoro. Le finanze potrebbero darvi belle sorprese. Potete aspirare a un ruolo più importante e a un matrimonio felice pure materialmente. Ma attenti, un amore fuggito lontano sta per tornare.

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Amici dello Scorpione, vi attende un successo molto personale, grazie a Sole e Plutone, entrambi associati a persone importanti nella vita sociale. Potrete farvi valere. Branko vi consiglia di impegnarvi anche per il bene di altre persone.

Sagittario

Cari Sagittario, negli ultimi tempi non vi sentite a vostro agio con certe persone, negli ambienti di sempre. Troppa doppiezza e ambiguità. Il suggerimento è di pensare al vostro benessere e sognare l’amore primaverile.

Capricorno

Amici del Capricorno, intorno alle 12 la situazione torna a splendere. Dovete completare un progetto importate al massimo entro sabato. I più giovani hanno la spinta di Sole e Plutone, che simboleggiano le persone che arrivano nella vita.

Acquario

Cari Acquario, Mercurio vi ha offerto molto e tanto vi darà ancora nel corso dell’anno, ma ora esce dal vostro segno. Negli affari è sempre positivo, ma voi non sarete concentrati. Siete nervosi, ma cercate di non creare problemi dove non ci sono. Amore? Ci sono due occhi che vi seguono…

Pesci

Amici dei Pesci, ecco arrivare Mercurio, che vi consentirà di impostare un lavoro, una collaborazione o un nuovo affare. Per oltre 2 mesi Giove nel segno darà una sferzata fortunata a tutto. Luna-Toro vuole porterà al matrimonio gli innamorati.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 16 marzo 2021 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 16 marzo 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 16 marzo 2021