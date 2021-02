Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 16 febbraio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 16 febbraio 2021:

Ariete – AMORE: finalmente Marte uscirà dal vostro segno e, dopo mesi impegnativi in cui non sono mancate incomprensioni e liti, ritroverete la serenità in campo sentimentale. I single saranno più propensi a incontrare nuove persone. Sabato potrebbero farvi una bella sorpresa. LAVORO: dopo un periodo disastroso, riuscirete a risollevare con pazienza le sorti della vostra attività professionale. Verso la fine della settimana vi aspettano nuove proposte e avrete l’opportunità di far valere le vostre capacità. SALUTE: se avete qualche chilo in più, fate lunghe passeggiate all’aria aperta per ricaricare le energie e ritrovare la forma fisica. L’INCONTRO: feeling con Capricorno, dissidi con Vergine. Trasforma l’immagine, rivelane il fascino e sorprendi. Nuove amicizie e notizie nella squadra faranno scintille nei tuoi occhi. Aspettatevi cambiamenti nell’ambiente sociale e risultati personali significativi. Le interazioni di oggi arriveranno nella direzione dei sogni. Ottieni simpatie ed espandi la tua rete. Risolvi un malinteso con una conversazione franca e accogli le differenze.

Toro – AMORE: la vostra sensualità verrà valorizzata. Se siete single, potreste sfruttare questa “carica’’ negli incontri con persone con cui sentite maggiore affinità. In coppia, sarete pronti a fare un passo importante, a concretizzare le emozioni vissute finora. Non abbiate timori, a volte bisogna osare. LAVORO: è il momento di contare su voi stessi e di affinare le vostre capacità. Fate tesoro di tutte le nuove occasioni di apprendimento, potrete affermarvi nel vostro settore sempre di più e inseguire le vostre aspirazioni. SALUTE: dovete dire addio alle cattive abitudini. Ascoltate e create connessioni con il vostro corpo per aumentare il livello di benessere. L’INCONTRO: promesse con Scorpione, scontri con Acquario.Giorno soggetto a distrazioni e sogni ad occhi aperti. Coltiva emozioni positive e affina i tuoi sogni. La meditazione, la terapia e l’attività fisica saranno una buona formula per mantenere in equilibrio mente, cuore e salute. Carriera in aumento! Il nuovo progetto professionale amplierà le prospettive finanziarie, oltre a garantire maggiore visibilità e prestigio. Pensa a lungo termine. Progetti interessanti per il futuro per due.

Gemelli – AMORE: siete stati messi costantemente di fronte a tante domande, adesso è il tempo delle scelte. Se siete stati spesso in balia delle decisioni del partner, quest’anno sarà il tempo della stabilità: mettetevi in gioco e ritroverete il feeling giusto. LAVORO: tornate a muovervi anche negli affari, potete prendere in mano il vostro destino. Non abbiate timore a chiedere di più e ad aspirare a posizioni migliori: i vostri meriti sono noti a tutti. SALUTE: disporrete di un alto potenziale energetico e sarà tutto da sfruttare. Muovetevi di più quando possibile, curatevi e magari allenatevi, approfittando del sole un po’ più caldo. L’INCONTRO: affinità con Bilancia, confusione con Cancro. Inviti, contatti con persone di un’altra località e accordi legali creeranno uno scenario positivo per il futuro. Aspettati cambiamenti nell’ambiente sociale o di squadra e stabilisci nuove relazioni. Partner influenti supporteranno i tuoi progetti. L’affetto degli amici farà la differenza nella tua giornata. Il viaggio creerà un’atmosfera di avventura e aumenterà l’unità nell’amore. Affronta una nuova filosofia di vita.

Cancro – AMORE: non si prospetta un periodo disteso sotto il punto di vista dei rapporti. Mercurio non vi aiuta nel dialogo e nella comunicazione con il partner, per questo è importante che vi armiate di pazienza. Non abbiate fretta, che siate in una relazione avviata da molto tempo o all’inizio di una conoscenza, muovetevi con prudenza. LAVORO: ottime prospettive, ma la determinazione sarà fondamentale. Andrete incontro a nuove sfide e le aspettative saranno alte, ma non ostinatevi a portare a termine un progetto per forza. SALUTE: sono stati giorni impegnativi ed è importante che vi concediate momenti nei quali staccare del tutto la spina. L’INCONTRO: baci con Sagittario, liti con Gemelli. Modifiche e ristrutturazioni consentiranno uno stile di vita più piacevole. Ripensa le strategie, prova nuovi approcci e visualizza dove stai andando. I piani per il futuro saranno nella tua testa oggi. Approfitta del movimento retrogrado di Mercurio per cercare un significato più grande per la vita. Questioni intime ed esistenziali ispireranno nuove scelte. Approfondisci le relazioni.

Leone – AMORE: è un periodo di grande passionalità, che vi porterà a coinvolgere la persona amata e a vivere emozioni intense. Per i single ci sono buone possibilità di cominciare relazioni serie e durature. Ma è davvero quello che desiderate in questo momento? LAVORO: è il periodo propizio per concludere progetti lasciati in sospeso nello scorso anno e di metterne in cantiere di nuovi. I vostri sacrifici verranno riconosciuti e non mancheranno gratificazioni da parte del capo. SALUTE: siete nervosi e stanchi, quindi evitate i conflitti e concedetevi momenti di relax con gli amici per scaricare la tensione e migliorare la concentrazione. L’INCONTRO: amici con Vergine, antipatia con Bilancia. Buone notizie e notizie da lontano porteranno ottimismo. Innova la tua carriera e pianifica il futuro con più libertà. È ora di rompere le barriere, espandere la rete di relazioni e ottenere una maggiore proiezione. Un risultato professionale renderà possibili i cambiamenti che desideri. Nuove partnership, connessioni internazionali e associazioni saranno favorevoli in questa fase. Amore in aumento!

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine – AMORE: la presenza di Mercurio e Plutone fino aliatine della settimana vi farà apparire divertenti, spensierati e propensi al dialogo. Vivrete momenti di grande passione, che sorprenderanno la persona amata. Avventure molto piccanti in arrivo per i single. LAVORO: concentratevi e mettete maggiore impegno in ufficio e vedrete che otterrete i risultati sperati, insieme a qualche gratifica. È il momento per fare progetti e di sviluppare nuove idee. Qualche tensione con i colleghi, per divergenza di vedute su un problema. SALUTE: non siete in forma e vi sentirete irrequieti. Dedicate più tempo a qualche attività che vi possa aiutare a rilassarvi. L’INCONTRO: flirt con Leone e Acquario, scontri con Ariete.Ottimo momento per fare un tuffo nei sentimenti e correggere ciò che non funziona nella routine domestica e lavorativa. Organizzare piani e attività sarà importante per ottimizzare il tempo e poterlo dedicare a progetti personali. Scambia confidenze e rivela desideri in una relazione speciale. Sarai più vicino ai sogni. Cambiamenti in vista!

Bilancia – AMORE: settimana di alti e bassi, che vi porterà prima a essere poco socievoli, poi irresistibili, tanto che nessuno saprà dirvi di no. In coppia vi aspettano momenti bollenti sotto le lenzuola. Periodo poco fortunato per i single in cerca del vero amore. LAVORO: fate attenzione ai soldi ed evitate gli eccessi. Rimandate le decisioni importanti, non è il momento giusto per fare cambiamenti o lanciarsi in affari poco sicuri. Piuttosto aggiornate il curriculum e riflettete su quali sono le vostre vere potenzialità. SALUTE: il mal di schiena non vi dà tregua, col risultato di rendervi di pessimo umore. Chiedete un consulto a un osteopata. L’INCONTRO: promesse con Gemelli, delusioni con Leone.Un clima intimo e amorevole rafforzerà ulteriormente l’unione in una relazione importante nella tua vita. Se sei solo, i criteri di scelta saranno più impegnativi. Costruisci legami di fiducia e non avere fretta di impegnarti in una nuova relazione. La fase determinerà un cambiamento nei modelli emotivi. Ripensa i concetti di piacere e vita. Alta sicurezza e creatività!

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione – AMORE: vivrete momenti di nervosismo a causa di una storia che non sembra decollare, forse è ora di voltare pagina. Se avete dubbi e perplessità sulla persona amata, allora è il momento di chiedere chiarimenti senza timori. LAVORO: fate attenzione alle finanze e non affrontate spese che non potete permettervi. Concentratevi sulle vostre mansioni e portate a termine i compiti, senza cedere a distrazioni. Vi troverete a prendere importanti decisioni a livello professionale, fidatevi del vostro istinto e non sbaglierete. SALUTE: non avete ceduto agli eccessi della tavola e la vostra salute ne ha giovato, vi sentite in forma e pieni di energia. L’INCONTRO: simpatie con Toro, indifferenza con Capricorno. La tua fiducia in te stesso è alta perché la fortuna è dalla tua parte in amore e il lavoro conta. Approfittare di. Amore: il tuo cuore ospiterà i sentimenti più svariati e la tua sete di avventura non avrà freni. Fai attenzione che non ti scoprano. Sii furtivo. Ricchezza: mantieni il controllo della tua attività anche quando sei riuscito a espandersi. Solo tu sai dove dovrebbe essere tutto. Benessere: dedica te stesso al tuo corpo e alla tua salute. Genera un cambiamento nella dieta, una nuova routine di esercizi e un’immagine personale moderna.

Sagittario – Con Venere nel segno i sentimenti sono protagonisti. Seguite le vostre passioni e state sicuri che non sbaglierete. Osate senza guardarvi indietro. AMORE: nonostante gli impegni e la routine la vita di coppia regge. Non preoccupatevi, la stabilità dell’intesa non è minacciata, piuttosto impegnatevi a parlarvi sempre tacendo leva sulle emozioni die condividete. La forte stima reciproca fa da collante al vostro rapporto. LAVORO: è giunto per voi il momento di tessere la vostra rete di contatti per dare la spinta giusta al vostro lavoro. Realizzerete un grande progetto. Grazie a Marte nel segno sarete agguerriti. SALUTE: fate attenzione a non riempire un vuoto interiore con abbuffate incontrollate di cibo; cercate di prediligere alimentazione sana e attività sportiva. L’INCONTRO: intesa con Cancro, passione con Pesci. Si avvicinano momenti di intenzione di viaggiare all’estero o cambiamenti sul posto di lavoro. Analizzali e non affrettare le decisioni. Amore: una vecchia ferita che pensavi chiusa ti fa di nuovo male. Per rafforzare la tua relazione, devi piangere. Ricchezza: ricorda che tra poche settimane si verificherà un evento decisivo per la tua economia. Non è il momento di cambiare lavoro.Benessere: ti imponi con la tua personalità e scopri la personalità degli altri attraverso uno sguardo profondo e ricercato, che è il tuo strumento più potente.

Capricorno – AMORE: razionali e titubanti nel lasciarvi andare nell’intimità, si prevede una totale inversione di rotta: la passione avrà la meglio e farà a pezzi i vostri schemi mentali, ma non preoccupatevi, sarà un bel periodo. Voi single sentirete una nuova spinta. Guardate con fiducia a un incontro inaspettato. LAVORO: grandi soddisfazioni in arrivo e senza nemmeno dovervi sforzare tanto. Il vostro duro lavoro verrà ripagato in pieno. Intanto ripassate l’inglese, perché vi tornerà utile molto presto. SALUTE: piccoli disturbi potrebbero presentarsi all’improvviso. Fate attenzione all’alimentazione, troppi zuccheri potrebbero indebolire il vostro organismo. L’INCONTRO: attrazione con Ariete, tensioni con Scorpione. Se hai problemi con qualcuno vicino a te, sei in grado di adottare un approccio caloroso e appianare i bordi irregolari esistenti. Amore: i vecchi amori saranno la causa di una dura lotta con il tuo partner. Rimani obiettivo e calmo, non far uscire la rabbia. Ricchezza: mantieni un profilo basso e non spendere soldi inutilmente. Non perdere un’opportunità e tieni gli occhi aperti. Benessere: se ti senti male per qualcosa che è successo in passato, stai solo sprecando le tue energie. Sentirsi in colpa rallenta solo la tua espansione e crescita.

Acquario – AMORE: sentite un maggiore equilibrio nel vostro cuore e siete pronti a dedicarvi anima e corpo alla stabilità della vostra relazione. Avvertite più chiaramente e con determinazione la necessità di consolidare il vostro legame, non più vacillante. Per i single parte la ricerca di un partner con cui condividere progetti e aspirazioni. LAVORO: sono giorni decisivi in cui potete rivalutare ciò che non funziona sul lavoro, cosa non soddisfa le vostre aspettative. Grazie a Mercurio farete presto chiarezza. SALUTE: nonostante i recenti eccessi che vi siete concessi in fatto di cibo, la vostra salute è forte come mai prima. Attenzione: non dimenticatevi del dentista. L’INCONTRO: intesa con Vergine, gelo con Toro e Pesci. Condividete momenti più piacevoli con i vostri cari, la qualità conta più del tempo che trascorrete con loro. Amore: pensa prima di agire, l’apparenza di amori temporanei potrebbe distogliere il tuo interesse dalle vere responsabilità. Ricchezza: per prosperare, usa le risorse a portata di mano, cerca dati, scopri il tuo talento e la capacità di svilupparti. Benessere: dovrai evitare di considerarti un gradino sopra le persone con cui hai qualcosa da fare, otterrai molto di più a tuo favore.

Pesci – AMORE: risolverete in modo positivo alcune incomprensioni di coppia e ritroverete la serenità dopo un periodo di crisi. Per i single si prospettano incontri e la possibilità di trovare l’anima gemella. Venere vi guida nella giusta direzione. LAVORO: le vostre capacità e la dedizione professionale verranno premiate con nuove opportunità di crescita. Per chi ha un progetto da realizzare, questo è il periodo giusto per investire e cercare di concretizzarlo. Proposte in arrivo per chi è in cerca di occupazione. SALUTE: sarete in ottima forma! Praticate attività fisica per non rinunciare ai piaceri della tavola. È il momento adatto per prendervi cura del vostro aspetto. L’INCONTRO: affinità con Sagittario, screzi con Acquario. Le vibrazioni positive aumenteranno la tua attrazione e simpatia, scongiurando depressioni, nostalgia e cattive influenze. Amore: forse la distanza è prudente. Dovrai prendere quella decisione da solo ed essere forte poiché incontrerai resistenza dall’altra parte. Ricchezza: negozierai con intelligenza, classe e flessibilità sufficiente per fare concessioni che non ti danneggeranno. Benessere: devi essere più fermo e più sicuro con coloro che sono al tuo comando. Se non eseguono i tuoi ordini dovrai provare altri gadget.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 16 febbraio 2021 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 16 febbraio 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 16 febbraio 2021