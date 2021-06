Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 15 giugno 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 15 giugno 2021:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, oggi vivrete talmente tante emozioni che farete fatica a contenervi. Sarete irresistibili e avrete un fascino fuori dal comune, per cui chi vi circonda non potrà non cadere ai vostri piedi. Avete inoltre una grande autostima e siete amati. Che volete di più? Cercate però di non peccare di narcisismo.

Toro

Amici del Toro, in questo periodo per il vostro segno gli affari procedono alla grandissima e questo non può che essere un bene. Potrebbe tornare inaspettatamente a bussare alla vostra porta un ex, ma voi non avete voglia di ascoltarlo e di sentire le solite scuse. Dovete avere il coraggio di voltare pagina.

Gemelli

Cari Gemelli, avete tanti impegni anche se non amate dover rispettare delle scadenze. Con la vostra precisione e maniacalità riuscirete comunque a portare tutto a termine. In amore siete parecchio romantici e vogliosi di coccole, tanto che per voi queste dolci attenzioni sono diventate più importanti del sesso.

Cancro

Amici del Cancro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi avete gran voglia di prendervi delle responsabilità e dimostrare il vostro valore. Inoltre avete uno spiccato fiuto per gli affari che vi permetterà presto di fare carriera. Nei rapporti di lavoro tutto va al meglio, evitate se possibile di innamorarvi di qualche collega.

Leone

Amici del Leone, soprattutto le donne avranno un fascino invidiabile che vi permetterà di far cadere le prede più ambite ai vostri piedi. Potete ottenere tanto, basta sfoggiare il lato migliore di voi. Nel rapporti di coppia siete troppo abitudinari e questo a lungo andare rischia di stancare. Cercate di stupire il partner più spesso.

Vergine

Cari Vergine, avete un umore instabile e di certo poco coerente, tanto che chi vi circonda può essere spiazzato dai vostri repentini cambiamenti. Sul lavoro cercate di parlare solo quando è necessario e non a vanvera. A volte è necessario mordersi la lingua per non litigare con colleghi e superiori.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko con la vostra grazia e raffinatezza sarete protagonisti indiscussi in amore. In questo periodo se siete single potreste decidere di non lanciarvi in avventure sentimentali ma solo in notti di passione. Non c’è nulla di male a voler godere un po’ dei piaceri della carne, anche senza impegnarsi.

Scorpione

Amici dello Scorpione, dovete imparare a fidarvi maggiormente del vostro intuito, soprattutto sul piano economico, e se avete in mente di chiudere un affare importante, può essere il momento migliore per farlo. Certo, ci saranno sempre nemici e invidiosi che proveranno a ostacolarvi, ma voi andate dritti per la vostra strada. Se un rapporto non vi soddisfa, chiudetelo.

Sagittario

Cari Sagittario, avete grandi doti comunicative e questo è sempre un bene. Potete persuadere gli altri e convincerli della bontà delle vostre azioni. Anche per voi sarà difficile dire di no a un collega che vi piace e vi affascina. L’estate è vicina, non trascurate la cura del corpo e se necessario fate anche un po’ di meditazione per rilassare i nervi.

Capricorno

Amici del Capricorno, spesso vi prendete carico dei problemi altrui, ma pensate poco a risolvere i vostri. Vi fa bene confidarvi con un amico, parlare dei vostri sogni e di ciò che non vi convince. A volte siete troppo esigenti e perfezionisti, e questo rischia di rallentarvi. Ma d’altronde siete fatti così: non sopportate la sciatteria.

Acquario

Cari Acquario, questo mese di giugno non è facile e vi mette a dura prova. Le stelle non vi assistono per cui cercate di mantenere la calma e navigate a vista. Per fortuna è un periodo passeggero, presto vedrete la luce in fondo al tunnel. Avete bisogno di novità, non date retta a chi, come un ex, vorrebbe tenervi legati al passato.

Pesci

Amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sul lavoro arriveranno presto nuove opportunità da sfruttare al massimo. Valutate pro e contro prima di accettare. Se volete raggiungere traguardi importanti, dovete osare di più. Con questo sguardo magnetico tutti cadranno ai vostri piedi.

