Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 13 aprile 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 13 aprile 2021:

Ariete

Gli altri pensano che voi stiate bene bene ma, come spesso si dice, l’apparenza inganna. Scacciate la necessità di dare più di quanto riuscite realmente a dare. Ascoltate la vostra stanchezza.

Toro

Qualcuno di molto vicino potrebbe essere molto utile in questo periodo. Sentite la necessità di fermarvi e soprattutto di riflettere su quanto fatto finora. Accettate l’aiuto delle persone che vi amano.

Gemelli

Nella giornata di oggi potreste sentirvi un po’ persi. Prima di proseguire, provate a fermarvi e a rimettere in ordine le vostre idee.

Cancro Siete una persona molto lungimirante, forse troppo. Volete sempre tenere tutto sotto controllo, ma sapete che la vita è imprevedibile e questo non è possibile. Provate a rilassarvi e ad accettare le situazioni come vi vengono proposte.

Leone

Non siete dell’umore adatto per affrontare discussioni. Non sentitevi in colpa per questo, ma cercate, almeno per oggi, di evitare i conflitti.

Vergine

Avete molte fonti di distrazione, ma purtroppo non riuscite ad abbandonare un passato che fa ancora male. Per andare avanti dovete lasciare indietro ciò che è stato ma soprattutto accettarlo.

Bilancia

Dopo alcune settimane colme di opportunità, adesso dovrete farcela con le vostre forze. Avete un po’ timore di andare avanti non sapendo con certezza cosa vi aspetta né a cosa andrete incontro. Ricordate di credere nelle vostre capacità.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, in queste settimane avete molte difficoltà a mantenere alta la concentrazione. Le distrazioni sono tante e il malumore si fa sentire. Tuttavia sapete che non potete tirarvi indietro: rimboccatevi le maniche e tentate di mettercela tutta.

Sagittario

Volete raggiungere i vostri obbiettivi, ma sapete anche che per farlo la strada sarà lunga. I vostri scopi sono molto lontani dal presente, ma se vi impegnerete riuscirete a raggiungerli.

Capricorno

È un periodo molto particolare della vostra vita e colmo di incertezze. Proprio per questi motivi, prima di andare avanti, dovrete valutare tutti i pro e i contro delle azioni che andrete a svolgere.

Acquario

In questa giornata dovrete prendervi del tempo per voi e per comprendere quali sono le vostre priorità. Tentate di suddividere ciò che vale la pena fare, da ciò che non vale la pena.

Pesci

Oggi avete una grande autostima e proprio per questo potreste sembrare temerari agli occhi delle persone che vi amano, forse anche troppo. Per evitare di inciampare nell’egocentrismo dovrete stare attenti a come vi muoverete.

