Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 12 gennaio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 12 gennaio 2021:

Ariete

Amici dell’Ariete, l’alleanza di Mercurio con Giove e Saturno porta ottime novità sotto ogni punto di vista. In particolare riuscirete alla grande in ambito professionale. Bene in generale tutte le relazioni. Le vostre opinioni saranno prese in considerazione e avranno successo, anche perché siete competitivi e non vi date per vinti.

Toro

Amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko vivrete una giornata ottima dal punto di vista lavorativo, soprattutto al mattino. Siete per natura ambiziosi e perseveranti, caratteristiche che verranno ulteriormente esaltate dall’influsso di Marte. Si potranno aprire nuove opportunità di carriera per chi ha voglia di fare strada ed emergere. Se avete contatti prestigiosi, sfruttateli.

Gemelli

Cari Gemelli, questo 2021 entra nel vivo e per voi sarà un anno davvero favorevole. Nessuno potrà fermare la vostra voglia di raggiungere obiettivi importanti, per cui date il massimo. Non avete nulla da temere. Se dovete prendere decisioni importanti, condividetele prima con le persone di cui vi fidate maggiormente.

Cancro



Amici del Cancro, secondo l’oroscopo di Branko nella giornata di oggi potreste ricevere qualche brutta sorpresa, per cui siate cauti e preparatevi al peggio. Nulla di irreparabile, tranquilli. Ma sempre meglio non farsi trovare impreparati. Se dovete gestire un grosso affare, che vi rende nervosi, fatelo con la giusta cautela oppure rimandate a tempi migliori. Non trascurate il partner.

Leone

Amici del Leone, finalmente pian piano state costruendo il vostro futuro. Siete responsabili e creativi, e vi state togliendo belle soddisfazioni. Il quadro astrale permette di vedere chi siete veramente e cosa desiderate per voi. Anche chi vi circonda apprezzerà la vostra risolutezza. Insomma, continuate così.

Vergine

Vergine, le stelle vi vedono assoluti protagonisti di un rinnovamento che coinvolge ogni aspetto della vostra vita. Come si suol dire, anno nuovo, vita nuova. Se dovete prendere decisioni importanti, è giusto chiedere consiglio a persone fidate, ma ricordate che poi la scelta spetta a voi. Avete un grande senso pratico, fidatevi di più.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere nel segno vi rende armoniosi e tranquilli. In generale in questo periodo avete una gran voglia di cambiamento, soprattutto in ambito professionale, ma anche per quanto riguarda la vostra vita quotidiana, come la casa in cui vivete. Ebbene, proprio in questo periodo le stelle favoriscono l’aspetto immobiliare. Approfittatene.

Scorpione

Amici dello Scorpione, ci saranno alcune novità inattese che vi renderanno stressati e nervosi. Tante polemiche anche con il partner, per chi ne ha uno, per cui servirà grande cautela se non volete litigare di continuo. Per fortuna avete degli amici sinceri che vi vogliono bene, e riuscirete ad affrontare ogni singola tensione.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko avrete ottime opportunità per fare bene. Se volete dare una svolta alla vostra vita, questo è il momento di agire e portare avanti affari, investimenti e progetti importanti. D’altronde l’influsso di Venere vi rendere concreti e determinati. Potete chiudere accordi di prestigio. Successo nel lavoro, ve lo meritate.

Capricorno

Amici del Capricorno, siete uno dei segni fortunati di questo 2021 e si vede. Le stelle sono dalla vostra parte e potrete raggiungere successo e vette inaspettate. D’altronde dopo tanti sacrifici e dopo aver seminato molto, è il momento di raccogliere i frutti. Bene anche l’amore. Avete un appeal e una carica erotica non indifferente. Ne gioverà il partner o se non ce l’avete, potrete fare grandi conquiste.

Acquario

Cari Acquario, è una di quelle giornate in cui il nervosismo è alle stelle. Contate fino a dieci prima di aprir bocca se non volete dire qualche parola di troppo e poi pentirvene. Già dal mattino sarete irrequieti e tesi. Forse vi siete alzati con il piede sbagliato. Affrontate al meglio questo martedì, rimanendo nella vostra comfort zone, nella speranza che domani sia un giorno migliore.

Pesci

Amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sono giorni meravigliosi per l’amore, grazie all’influsso di Venere. Se siete single, potreste fare piacevoli incontri decisivi per la vostra vita privata, anche se al momento non stavate cercando un nuovo partner. Potrebbero arrivare anche nuove amicizie. Sul lavoro siate perspicaci e cogliete al volo ottime occasioni.

