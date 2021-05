Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 11 maggio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 11 maggio 2021:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, siete un segno che crede molto in se stesso e nel futuro. A volte anche troppo..ma oggi le stelle consentono un po’ di autoesaltazione, le cose vanno come volete voi. Avete successo, stabilità e fortuna.

Toro

Toro, sta succedendo qualcosa di grande nella tua vita. Qualche cosa che ancora la tua anima non comprende, ma che sente. I cambiamenti di direzione devono essere accettati facendo affidamento sul mistero della vita. È arrivato il momento di arrendersi con gioia a questo mistero.

Gemelli

Cari amici del Gemelli, oggi allontanatevi e osservate in modo obiettivo e imparziale tutto ciò che accade. Fatelo in silenzio, per il momento non condividete le vostre opinioni.

Cancro

Dolce e sensibile Cancro, questo è un momento importante, perché nella tua anima si concentra la possibilità che tu sia il punto d’appoggio attorno al quale dovrebbero riunirsi le persone necessarie, con tutto ciò che di buono e di negativo ciò comporta.

Leone

Cari amici del Leone, siete dipendenti dall’amore passionale, quello spirituale non è in agenda per ora. In più abbiamo Luna nuova in Toro, segno che avete tanto amato, che vi porta persone dell’ambiente professionale fuori da ogni valutazione.

Vergine

Amici della Vergine, le prospettive si ampliano e questo evoca sentimenti incoraggianti nella tua anima. Avanti, perché c’è ancora molto da fare. Lascia andare le tue ansie, almeno temporaneamente, perché non sono profezie.

Bilancia

Bilancia oggi risolvi le questioni familiari e ottieni la tranquillità. La luna nuova favorirà i cambiamenti, la pianificazione per il futuro ed eliminerà le vecchie ansie. Un importante passo nella carriera porterà potere e prestigio.

Scorpione

Scorpione, l’eccessiva conoscenza di sé porta all’isolamento e alla disconnessione sociale. Una sorpresa innamorata inaugurerà una fase di maggiore soddisfazione e intensità. Approfitta delle prossime quattro settimane per espandere le relazioni, approfondire i legami con i partner e rinnovare i sentimenti.

Sagittario

Sagittario, è arrivato il momento di osservare il risultato dei tuoi atteggiamenti, in modo che, in futuro, tu abbia un po ‘più di margine di manovra per decidere se avrai o meno problemi con le azioni che intraprendi.

Capricorno

Capricorno, per voi il prossimo mese sarà vivace e stimolante. Contate anche su molta creatività e fiducia in voi stessi. Nuovi piani influenzeranno i cambiamenti nel progetto di vita. Firma un contratto e stabilizza il lavoro.

Acquario

Acquario, fai quel poco che è disponibile, ma fallo bene, coinvolgendoti completamente in ogni piccolo compito, godendoti i dettagli che, nell’automazione della vita quotidiana, finiscono per passare inosservati e sono molto preziosi.

Pesci

Amici dei Pesci, le paure aumentano di proporzione e si nutrono di argomenti ben fondati, ma se pensi che sia un abisso inevitabile, è perché dimentichi che la vita è sempre più creativa della tua immaginazione.

