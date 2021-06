Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 1 giugno 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 1 giugno 2021:

Ariete

Cari Ariete, questo mese di giugno si apre in maniera favorevole, con tanti pianeti dalla vostra parte. Sfruttatelo se avete delle relazioni importanti in ballo o dei contatti utili per il vostro lavoro. A fine serata sarete particolarmente romantici. Ultimamente state mangiando troppo… la prova costume è alle porte.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 1 giugno -, questo nuovo mese sarà davvero ottimo per il vostro segno. Con una Luna così favorevole e complice, infatti, non possono che esserci ottime opportunità. Sul lavoro potreste ricevere nuove proposte. Se avvertite stanchezza nella coppia, organizzate qualcosa di insolito.

Gemelli

Cari Gemelli, avere come nel vostro caso Giove contro non è mai un bene, ma per fortuna tutti gli altri pianeti sono a voi favorevoli, e quindi potete ottenere grandi cose. C’è però chi proverà a darvi del filo da torcere, magari qualche collega che le proverà tutte pur di mettervi il bastone fra le ruote. Siate indifferenti.

Cancro

Cari Cancro, stelle davvero favorevoli per il vostro segno in questo primo giorno di giugno. Un cielo terso che vi permette di spiccare il volo e portare avanti con entusiasmo i vostri progetti. Con il partner le cose vanno a gonfie vele, c’è una sintonia unica, tanto che state pensando di costruire qualcosa di importante insieme.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, quest’aria ancora fresca del mattina spazza i residui dubbi che magari circondavano la vostra relazione e vi spingono a fare bene in ogni campo. Questo mese di giugno porterà tante novità. Avete tanta voglia di cambiare, anche se, come si dice, chi lascia la strada vecchia per la nuova…

Vergine

Cari Vergine, siete precisi e particolarmente ambiziosi, per cui sul lavoro potrebbe esserci qualche contrasto con colleghi e superiori. In particolare i giovani fanno fatica a sopportare le rivalità. Avete voglia di evadere dalla realtà e lanciarvi in nuove avventure. Riuscirete a restare al tempo stesso con i piedi per terra?

Bilancia

Cari amici della Bilancia, Marte se ne va ma a proteggervi arriva Venere con tutta la sua carica erotica e la voglia di trasgredire, anche per chi ha una relazione stabile e duratura. Molti penseranno quindi di prendersi una pausa dalla coppia, ma forse si tratta solo di un arrivederci momentaneo, poi tornerete all’ovile.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, questo Giove splendente vi protegge e vi accompagna verso l’estate, che vi vedrà tra i segni protagonisti. Già da subito, con il chiarore della Luna, possono esserci nuovi amori in vista, specie per chi è single da tempo. Aumentate il vostro fascino curando di più l’aspetto fisico.

Sagittario

Cari Sagittario, periodo sottotono per il vostro segno: siete particolarmente stanchi, nervosi e agitati. La bella stagione è in arrivo, ma a voi sembra quasi non interessi, tanto siete presi dalle vostre attività. Una bella giornata al mare, magari in compagnia degli amici di una vita, è quanto vi serve per rigenerarvi.

Capricorno

Cari Capricorno, Nettuno accanto a Giove vi rende particolarmente affettuosi e dolci, il vostro partner non potrà che apprezzare, anche perché si tratta di slanci non sempre frequenti. Una generosità e bontà d’animo che si riverserà in tutti i rapporti interpersonali, anche quelli lavorativi o di famiglia.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 1 giugno 2021 -, avete un fascino e un carisma notevoli, che farà bene soprattutto a chi lavora nell’ambito della comunicazione. Può essere il momento giusto per realizzare un progetto ambizioso: se necessario recatevi in banca per un finanziamento. Non trascurate l’aspetto fisico.

Pesci

Cari Pesci, questo mese di giugno si apre con grandissime novità sul piano sentimentale. Potete conoscere una persona che vi farà battere forte il cuore come non vi succedeva da tempo, evitate però persone già impegnate. Si apriranno dunque nuove opportunità e forti emozioni, vivetele a pieno. Non è un sogno!

