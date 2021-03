Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 8 marzo 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 8 marzo 2021:

Ariete

Amici dell’Ariete, sia in amore che sul lavoro dovrete fare molta attenzione perché c’è sempre chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote in tutto ciò che fate. Le stelle però sono dalla vostra parte, e sfruttando le vostre qualità e l’astuzia riuscirete a mettere k.o. gli avversari in mala fede.

Toro

Cari Toro, sul lavoro siete attivi e propositivi. Avete tante idee da portare avanti e progetti da realizzare. Date il massimo, perché i prossimi mesi saranno decisivi. Potete avviare un’importante compravendita o concludere un investimento decisivo. Sfruttate in particolare contatti all’estero che possono essere utili per la vostra carriera.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko ci sono tante questioni economiche e legate ai soldi da dover chiarire. Non volete dividere i vostri guadagni con nessuno, perché sono frutto di tanti sacrifici, ma non potete essere così taccagni. Essere avidi non fa mai bene. Oggi è la festa della donna, concentratevi sui sentimenti.

Cancro

Cari Cancro, avete un grande fascino e tanto successo lavorativo. Sembra proprio che ogni cosa che toccate diventa oro. Inevitabile quindi attirarsi le invidie di chi vi è vicino, in primis qualche collega. Voi preparatevi e state con gli occhi ben aperti, cercando di schivare sgambetti e colpi bassi. La qualità paga sempre. Amore in secondo piano.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko sfruttate la vostra rete di relazioni e contatti per ottenere qualcosa in più a livello lavorativo, come un nuovo incarico. D’altronde siete forse il segno più ambizioso dello zodiaco, e dopo un po’ non vedete l’ora di cambiare mansione. Insomma, come dicevano i latini, carpe diem.

Vergine

Cari Vergine, molti di voi stanno vivendo una storia d’amore in crisi e non sanno bene come fare per uscirne. Cercate di tendere l’altra mano e fare uno sforzo mettendo da parte l’orgoglio. Altrimenti non sarà facile ricucire il rapporto. Se invece pensate che la relazione sia ormai giunta al capolinea, voltate pagina.

Bilancia

Cari Bilancia, inizia una nuova settimana e dovreste dedicarvi alla cura della famiglia. Se avete figli o genitori anziani, ricordatevi sempre che hanno bisogno del vostro aiuto. Non potete voltargli le spalle. Se ultimamente siete stati poco presenti con le persone più importanti della vostra vita, apritevi al dialogo.

Scorpione

Cari Scorpione, avete tanti progetti che vi frullano per la testa e che non vedete l’ora di portare a termine. Prendetevi un attimo per riflettere e capire da che parte andare. Ci sono tante situazioni da chiarire, per fortuna il quadro astrale è in netto miglioramento, ma dovete aspettare ancora. Troverete il conforto delle persone più care, come gli amici di una vita.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko siete sempre molto ambiziosi e con tanta voglia di fare, ma ricordatevi che chi troppo vuole nulla stringe! Va bene le ambizioni, ma non potete calpestare chi vi circonda o i colleghi. Se avete degli obiettivi, fate di tutto per raggiungerli, ma senza scavalcare gli altri. Forse una pausa vi servirà a chiarire tante cose.

Capricorno

Cari Capricorno, oggi siete ispirati dalle stelle in ambito lavorativo. Potrete quindi conquistare nuovi amori se siete single da tempo o clienti. Possibili nuovi accordi vantaggiosi. Dimostrate a tutti il vostro valore, anche a chi finora crede poco in voi. Se non siete soddisfatti di ciò che fate, cercate nuove opportunità.

Acquario

Cari Acquario, siete dotati di un ottimo sesto senso per cui riuscite facilmente a capire chi vi sta mentendo o chi vuole mettervi il bastone fra le ruote. Potete quindi avere autentici lampi di genio e precedere la concorrenza. In amore se ci sono state tensioni con il partner è il momento di chiarirvi.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko le stelle vi assistono e vi proteggono, per cui se avete commesso degli errori potete rimediare. Venere, Sole, Nettuno e Mercurio nel vostro segno ed Urano è favorevole. Che volete di più? Tanta fortuna in arrivo. Sappiate sfruttarla al meglio.

